"Musik ist für alle da"

ERLANGEN - Ein Weltstar am Dechsendorfer Weiher: Bei Klassik am See wird am 24. Juli Nigel Kennedy sein Programm "Bach meets Kennedy meets Gershwin" mit Band und den Hofer Symphonikern zur Aufführung bringen. Vorab sprachen wir mit dem Geiger über sein Verhältnis zur Musik von Gershwin und darüber wie wichtig Rock-Musik für die Klassik ist.

Neben verschiedenen maßgefertigten fünfsaitigen E-Geigen spielt Nigel Kennedy ein Instrument des Geigenbaumeisters Carlo Bergonzi aus dem Jahr 1732. Foto: Warner Classics



Sprechen wir über Ihr Projekt "Kennedy meets Gershwin". Was hat sie dazu bewegt, Gershwins Werk aufzunehmen?

Früher habe ich Gershwin gehasst. Auch der Kauf des Albums "Ella & Satchmo sing Gershwin" hatte mein Problem nicht behoben, da mit der Musik zu sehr ein weißes amerikanisches Mittelklasse-Publikums befriedigt werden sollte. Aber während meiner Lehrjahre bei Stephane Grappelli habe ich die Stücke oft gespielt und liebte sie. Die Songs von George und Ira Gershwin haben so viel Pathos, Charme, Geschmack und Handwerk, dass es eine Freude war, diese Meisterwerke aufzunehmen. In seinen Orchesterwerken wie "Rhapsody in Blue", Opern wie "Porgy und Bess", Liedern und Broadway-Musicals kombinierte George Gershwin Klassik, Jazz und Popmusik wie kein anderer Komponist.

Hören Sie eigentlich Musik wie ein "normaler" Mensch — zum Beispiel auf Reisen oder beim Abwasch? Oder beim Autofahren?

Ja, ich reise stets mit einem Koffer voller CDs. Ich tauche in so viel Musik wie möglich ein – Jazz, Rock, Dub, Reggae, Prog. Rock, Klassik, was immer ich in die Finger bekomme. Es gibt überall Inspiration. Überall.

Wie sieht das Tagespensum eines Musikers wie Nigel Kennedy aus?

Ich übe jeden Tag vier Stunden lang, um mich in Form zu halten und meinen Geist zu schärfen. Seit meiner Teenagerzeit widme ich mich der Interpretation der Bach-Solosonaten für Violine. Diese Musik hat einen meditativen Fokus und ist auch gut, um meine Hände für das Geigenspiel in Form zu halten.

Ihr Stil oder Ihre Herangehensweise an die Musik ist sehr spezifisch und außergewöhnlich. Wie hat sich das entwickelt?

Ich lasse mich von allen Arten von Musik aus der ganzen Welt inspirieren. Ich bin auch inspiriert von Menschen und von Leidenschaft. Musik sollte nicht in Schubladen gesteckt werden. Daran habe ich immer geglaubt. Die Verwendung zeitgenössischer Klänge und Techniken – die Arbeit mit aufregenden und innovativen Musikern aller Genres – steht im Mittelpunkt meines Handelns.

Sie sind bekannt für Rockstar-ähnliche Auftritte bei Konzerten. Wie viel Rock steckt in der klassischen Musik?

Im Laufe meiner Karriere habe ich mit so Musikern wie Sir Paul McCartney, Robert Plant von Led Zeppelin, Kate Bush, The Who und vielen anderen zusammengearbeitet und Techniken von ihnen allen aufgesogen. Es ist wichtig, von Musikern um dich herum zu lernen, um leidenschaftlich zu sein und nie den Appetit zu verlieren und um zu wachsen. Niemand geht in eine Show, um zu sehen, wie clever jemand ist. Das Publikum will eine Killer-Melodie hören, egal in welcher Musikrichtung.

Wer kommt zu ihren Konzerten? Der Klassik-Liebhaber, der Jazz-Purist oder der Rock-Freak?

Meine erste Aufnahme von den "Vier Jahreszeiten" mit dem English Chamber Orchestra war ja das erste wirklich populäre klassische Album. Einige Leute mochten es nicht so wie ich, aber diese Musik ist für alle geschrieben. Ich bin wirklich glücklich darüber, denn es hat mich auch richtig bekannt gemacht. Das Album hat mich in eine Lage versetzt, in der ich nicht tun muss, was mir jemand sagt, beispielsweise meine Plattenfirmen. Es gab mir die Autonomie, meine eigenen Entscheidungen zu treffen und die Richtung zu verfolgen, die ich wollte. So konnte ich mich als Musiker auf meine eigene Weise entwickeln. Das große Problem der klassischen Musik ist, dass Plattenfirmen und Musikinstitutionen "Fabriklinien" von Pianisten und Geigern produzieren, die letztlich alle gleich klingen. Indem sie sich zu sehr auf Technik und das Streben nach Perfektion konzentrieren, haben begabte Musiker so viel Angst davor, eine falsche Note zu spielen. Dadurch wird die Individualität im Keim erstickt. Aber: Jeder Mensch ist anders, und Kreativität sollte gefördert werden.

Was ist der beste Rat, den Sie je bekommen haben?

Musik ist für alle da, nicht nur für die Elite. Und: Das Publikum sollte bei allem, was du tust, im Mittelpunkt stehen.

Wie wichtig ist es für Sie, live aufzutreten?

Ich liebe es, an verschiedenen Veranstaltungsorten und Plätzen zu spielen. Es ist jedes Mal anders. Keine Nacht ist wie die andere.

Welche Erwartungen haben Sie an Klassik am See?

Bei Open-Air-Konzerten ist die Atmosphäre immer ganz besonders. Ich habe gehört, dass das Konzert direkt an einem See stattfindet. Klassik in der Natur – diese Kombination gefällt mir sehr gut.

Seit rund drei Jahrzehnten gilt Nigel Kennedy als einer der bedeutendsten Violinvirtuosen der Welt. Bereits in jungen Jahren war der Brite (geboren 1956 in Brighton) Yehudi Menuhins berühmtester Schüler. Seine erste Aufnahme von Vivaldis "Vier Jahreszeiten" ging als bestverkauftes Klassikalbum aller Zeiten in das Guinness-Buch der Rekorde ein: Es wurde zwei Millionen Mal verkauft.

