Mystery-Film made in Erlangen und Regensburg

Die Zusammenarbeit der "Shock Film Corporation" mit Regisseur Erik Grun - vor 59 Minuten

ERLANGEN - Der Film "Housesitting" ist die erste Zusammenarbeit der Erlanger "Shock Film Corporation" mit dem Regensburger Regisseur Erik Grun.

Begegnung der traumatischen Art: Die psychisch angezählte Elke und zwei seltsame Typen im Wald. Der Film „Housesitting“ ist die erste Zusammenarbeit der Erlanger „Shock Film Corporation“ und dem Regensburger Regisseur Erik Grun. Foto: Mike Neun



Jedes Kind weiß doch: Das Land ist die Hölle. Erst recht, wenn mit Land das Grenzgebiet zwischen der Oberpfalz und Niederbayern gemeint ist. Irgendwo dort, im dichten Forst des Bayerischen Walds, steht ein mächtiges Bauernhaus. Auf das soll Elke aufpassen, während ihre Schwester, die Besitzerin des Hauses, im Urlaub ist.

Soweit, so natürlich. Aber Genre-Kenner warten freilich auf bestimmte Ingredienzen, und bitte sehr, da sind sie: Das Anwesen steht ganz allein in der Landschaft. Elke hat Angst vor dem großen Hofhund, der sie mal gebissen hat. Und es klopft ständig an der Tür: Mal ist es der aufdringliche Pizza-Lieferant, mal merkwürdig freche Kinder. Dann wieder der Nachbar Norbert, der ein Auge auf Elke geworfen hat. Dann Norberts merkwürdig-verquere Frau, die ihren Gatten sucht und ständig damit droht, ihm das Bein abzuhacken. Und dann noch zwei Typen, die ständig übers Grundstück latschen. So verwundert es nicht, dass Elkes Nerven ziemlich schnell am Boden schleifen. Und ewig mäht der Mähroboter . . .

Der Film "Housesitting" ist die erste Zusammenarbeit der Erlanger "Shock Film Corporation" und dem Regensburger Regisseur Erik Grun. "Shock"-Chef Mike Neun wollte schon länger unbedingt eine Produktion mit Erik Grun als Regisseur in Angriff nehmen, dessen schräge Dialekt-Heimatfilme auch in Erlangen seit mehreren Jahren zu sehen sind – im Open-Air-Sommerkino des E-Werks. Da haben sich zwei gefunden – der Träger des Erlanger Kulturehrenbriefs und der Regensburger "Überzeugungstäter" Erik Grun. Hier Mike Neun als Verfertiger skurriler Horrorfilme (letzte Arbeit: "Mampf – The Movie"), dort der – weil Drehbuchautor, Regisseur und oftmals Schauspieler in Personalunion – "totale Filmemacher" Erik Grun, ein "Ossi" in der Oberpfalz, im Hauptberuf Krankenpfleger, der in seiner Freizeit bereits 130 Filme gedreht hat.

Und die große Erfahrung merkt man "Housesitting" (Drehbuch und Regie: Erik Grun) auch an: Eine flüssige Dramaturgie und TV-reife Bilder kennzeichnen den Film, der Erzählton ist wunderbar austariert, Mystery-Elemente und knochentrockener Humor halten sich perfekt die Waage. Selbst auf die (Hobby-)Akteure trifft dies zu: Die Hauptrolle (Elke Riedel) ist nahezu professionell gespielt, derweil darf in den Nebenrollen (zwei Schauspieler brachte Erlangen in die Besetzung ein) frei heraus chargiert werden. 50 Minuten Film, gedreht an zwei Tagen im vergangenen Sommer bei Viechtach im Wald. Kleiner PR-Gimmick: Die DVD-Edition enthält, neben zwei weiteren Kurzfilmen von Grun, ein Tütchen "original Mystik Erde" – Walderde aus dem Bayerischen Wald.

Mystery also statt Horror – Mike Neuns Ausflug ins benachbarte Genre hat sich gelohnt. Im August steht bereits der nächste Dreh der "Shock Film Corporation" an. Dann wird an "Die seltsamen Abenteuer des Müllmanns Mario" gewerkelt. Regie führt, verrät Mike Neun, "vielleicht Erik Grun".

Am Mittwoch, 17. Juli 2019, ist der Film zusammen mit Erik Gruns "Almrausch" ab 21.30 Uhr beim Erlanger Sommerkino Open Air im E-Werk-Garten zu sehen. Die Macher der Filme sind vor Ort. Der Eintritt ist frei.

Die DVD kann per E-Mail an mike.neun@t-online.de erworben werden.

MANFRED KOCH