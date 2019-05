Nach Messerattacke in Erlangen: Mann am Flughafen festgenommen

18-Jähriger hatte sich nach Angriff ins Ausland abgesetzt - vor 48 Minuten

ERLANGEN/NÜRNBERG - Nach einem Streit in der Erlanger Innenstadt stach ein bislang Unbekannter auf einen 26-Jährigen ein und verletzte ihn schwer. Der Hauptverdächtige hatte sich kurz nach der Tat ins Ausland abgesetzt. Am Mittwoch konnte ihn die Polizei bei der Einreise am Nürnberger Flughafen festnehmen.

Am Morgen des Ostersonntags war der Streit in der Erlanger Innenstadt eskaliert. Gegen 5 Uhr geriet der 26-Jährige mit zwei Männern aneinander, in der Paulistraße schrie sich die Gruppe an. Im Eingangsbereich einer Gaststätte zückte einer der bislang unbekannten Täter ein Messer, stach auf seinen Kontrahenten ein und verletzte ihn damit schwer.

Noch über die Feiertage nahm die Mordkommision die Ermittlungen wegen versuchter Tötung auf. Weil der Aufwand enorm schien, richtete das Präsidium Mittelfranken sogar eine Ermittlungskommission (EKO Ritter) ein. Schließlich gelang es den Ermittlern zwei Tatverdächtige zu identifizieren. Am 25. April wurde ein 17-Jähriger aus Erlangen festgenommen. Der Haftbefehl gegen den jungen Mann wurde zwischenzeitlich außer Vollzug gesetzt.

Der Hauptverdächtige, ein 18-Jähriger, hatte sich jedoch laut Polizeiangaben kurz nach der Tat ins Ausland abgesetzt. An diesem Mittwoch gelang es der Polizei schließlich den Mann festzunehmen. Er wurde bei der Einreise in das Bundesgebiet am Nürnberger Flughafen gestoppt. Der 18-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen versuchten Totschlags. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

