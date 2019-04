Nach Notre-Dame-Brand: Erlanger Feuerwehren sind vorbereitet

Wie schützt man historische Gebäude wie die Hugenottenkirche - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Der verheerende Brand in der Kathedrale Notre-Dame wirft die Frage auf: Inwieweit ist die Erlanger Feuerwehr auf Brände in historischen Gebäuden vorbereitet.

Der Glockenturm in der Hugenottenkirche Erlangen — die Holzkonstruktion in Flammen würde die Feuerwehr vor große Probleme stellen. © Mark Johnston

Der kleine Spitzturm brennt wie eine Fackel, der Dachstuhl stürzt ein. Etwa 400 Feuerwehrleute kämpfen gegen das Flammenmeer, doch weite Teile der Kathedrale Notre-Dame werden durch das Feuer zerstört. In Erlangen gibt es zwar kein Weltkulturerbe wie Notre-Dame, aber eben historische Gebäude wie das Markgrafentheater, das Stadtmuseum oder die Hugenottenkirche.

