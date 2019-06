Nackedeis und Briefkästen: Die Polizei-Bilanz vom Berg-Freitag

Die Beamten mussten mehrfach eingreifen - vor 53 Minuten

ERLANGEN - So schön und feuchtfröhlich der Berg auch jedes Jahr ist, so ärgerlich bis skurril sind die Polizeimeldungen in eben dieser Zeit. Denn: Die Beamten haben vor Ort einiges zu tun. Allein am Berg-Freitag gab es wieder zahlreiche Vorfälle.

Bergkirchweih bedeutet meist viele anstrengende Tage für die Einsatzkräfte. © Daniel Karmann, dpa



Die Auslastung der Keller war, wie zu erwarten, sehr hoch. Das Wetter spielte mit sommerlichen Temperaturen mit und auch das Wochenende wollte gebührend eingeläutet werden. Gegen 9 Uhr abends war der Kellerbereich fast zu 100 Prozent ausgelastet.

Freche Nackedei-Briten

Eine alkoholisierte Touristengruppe aus Großbritannien übertrieb es am Freitag etwas. Ein 36-Jähriger hatte wohl zu viel Spaß, denn er ließ seine Hosen vor versammelter Mannschaft herunter. Das ist natürlich nicht erlaubt. Wegen Belästigung der Allgemeinheit wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Euro erhoben, die der Mann zu entrichten hatte. Er wurde außerdem des Geländes verwiesen.

Streit zwischen Männern und Frauen eskaliert

Kurz vor Ende der Betriebszeit der Bergkirchweih wurden die Beamten zu einem Streit in einem Festzelt in der Bergstraße geholt. Dort waren mehrere Frauen und Männer in einen Streit verwickelt. Eine 27-jährige Frau schlug dabei einem 20-Jährigen ins Gesicht. Anschließend schlug sie eine 19-Jährige aus Nürnberg. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Bei der Festnahme prügelte und pöbelte die Frau gegen die Polizisten. Sie trat den Beamten mit dem Fuß ins Gesicht, spuckte einem Polizisten ins Gesicht und biss eine weitere Polizistin in die Hand. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet in dem sie sich wegen mehrfacher Körperverletzung, Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte verantworten muss.

Beamten-Beleidigung

Ein 21-Jähriger beleidigte acht Polizeibeamte mit Kraftausdrücken, während er an diesen vorbeilief. Gegen den alkoholisierten Mann wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Zusätzlich kam es am Freitagabend zu weiteren Rangeleien und kleineren Delikten.

Briefkästen an Mehrfamilienhaus beschädigt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Cedernstraße zu einer größeren Sachbeschädigung. Unbekannte zerstörten eine Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses. Insgesamt wurden 24 Briefkästen beschädigt. Die Klappen der Briefkästen wurden dabei herausgerissen und in einer Mülltonne entsorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens. 8.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise zu dem Vorfall werden von der Polizei Erlangen unter 09131/760-114 entgegengenommen.

mlk