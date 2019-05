Neue Fahrgeschäfte und eine Taufe am Erlanger Berg

ERLANGEN - Die Bergkirchweih geht ins 264. Jahr und hält wieder einige Überraschungen bereit. Erstmals in der Geschichte des Erlanger Bergs wird ein Baby während der Festtage getauft, drei Hochzeiten gibt es zudem. Am 6. Juni geht es mit dem Anstich los. Das Sicherheitskonzept bleibt unverändert.

In ein paar Tagen ist es wieder soweit: Das Riesenrad, hier noch am Wachsen, thront bereits auf dem Erlanger Berg.



Das hat schon Tradition, rund eine Woche vor dem Anstich lädt die Stadt Erlangen zur großen Pressekonferenz vor der Bergkirchweih ein. Diesmal: im Schützenhaus, nicht draußen im Biergarten. Es nieselte. Für die Berg-Tage allerdings soll das kein Vorbote sein. Dieses Jahr hoffen alle auf eine sommerliche Kirchweih.

Los geht es am Donnerstag, 6. Juni, wenn Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik das erste Bierfass offiziell ansticht. Dann ist die 264. Bergkirchweih eröffnet. Rund 100 Fahr- und Vergnügungsgeschäfte gibt es, dazu 13 Bierkeller, Festzelte und kleinere Biergärten. 17 Festwirte und sind es insgesamt. Über allem thront wie immer das Riesenrad, 55 Meter hoch und von der ganzen Stadt aus zu sehen.

Am Ost-Eingang steht das Fahrgeschäft für Mutige, der Flip Fly, in einer Gondel geht es mit Loops und Überschlägen bis zu 24 Meter in die Höhe. Außerdem neu: die Familien-Achterbahn Twister oder das Schwebe-Fahrgeschäft Big Spin, aber auch ein 9D-Actionkino und das Geschicklichkeitsspiel Klo-Gaudi.

Unverändert im Vergleich zum Vorjahr bleibt das Sicherheitskonzept. Nach umfänglichen Bauarbeiten gibt es neue Flucht- und Rettungswege. "Alles wird rechtzeitig fertig", sagt Beugel. "Über die Jahre verteilt, von 2018 bis 2020, steckt die Stadt Erlangen einen einstelligen Millionenbetrag in den Erhalt des Geländes." Hauptsächlich war in diesem Jahr der Erich Keller betroffen.

Für große Aufregung im Vorfeld hatten auch die Baumarbeiten auf dem Gelände gesorgt, 25 Bäume stutzte die Stadt Erlangen aus Sicherheitsgründen bis auf den Stamm zurück. Der Bund Naturschutz wirft der Stadt Erlangen vor, bei den Baumfällungen auf dem Bergkirchweih-Gelände mit "Angst gehandelt" zu haben.

Bergkirchweih 2019: Alle Infos zum Berg in Erlangen

Taschenkontrollen an den Eingängen zum Berg-Gelände wird es wieder geben. An stark besuchten Tagen, den ersten vier Bergtagen sowie am zweiten Wochenende Freitag und Samstag, werden die Bands am Erich Keller erneut Musik-Pausen einlegen, jeweils von 20.30 Uhr bis 21.16 Uhr sowie von 21.45 Uhr bis 22.15 Uhr.

Am Eröffnungstag, 6. Juni, ist für 20 Uhr zudem ein Probealarm der Sirenenwarnanlage, die beispielsweise bei Unwetter eingesetzt wird, geplant. Rettungskräfte sind an den drei Berg-Wachen, Bergstraße 13, Schützenweg 9 und Schützenweg/Rathsberger Straße, sowie am Marthin-Luther-Platz, hier auch während des After Bergs, zu finden. Dort, bei den sogenannten Rettungsinseln, kann man sich melden, wenn man sexuell belästigt wird. Die Polizei, erstmals auch die Reiterstaffel aus Nürnberg, soll für ein entspanntes und sicheres Fest sorgen.

Die Erlanger jedenfalls können es kaum mehr erwarten. Zwei Highlights stehen zudem dieses Jahr auch an: Drei Paare lassen sich auf der Bergkirchweih trauen, beim Berg-Gottendienst am 16. Juni um 9 Uhr wird erstmals ein Baby auf der Bergkirchweih getauft. Ein echtes Berg-Baby also.

