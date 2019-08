Neue Straße in Erlangen: Polizei muss kontrollieren

Viele Autofahrer ignorieren das Einbahnstraßenschild - ein Kommentar - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Autofahrer ignorieren Verbotsschilder in Erlangen. Nicht nur in der "neuen" Neuen Straße. Ohne Kontrollen gibt es einen Freibrief zum Falschfahren. Das darf so nicht sein, kommentiert EN-Redakteurin Sharon Chaffin.

Eigentlich gilt hier eine neue Verkehrsregelung. Doch nicht alle halten sich daran. © Harald Hofmann



Stell’ Dir vor, es gibt ein Verbotsschild — und niemand hält sich daran? In Erlangen ist das schon längst Realität. Man denke nur an die Goethestraße, die am Bahnhof für den Durchgangsverkehr gesperrt ist. Dennoch fährt dort (fast) jeder, wie er will. Kontrollen gibt es so gut wie keine.

Ignorante Autofahrer in der Neuen Straße in Erlangen

Auch in der Neuen Straße war am ersten Tag der veränderten Verkehrsführung keine Polizei zu sehen. Viele fuhren so, wie sie es gewohnt sind, und werden das wohl weiterhin so tun. Denn eine Überwachung ist laut Polizei aus verschiedenen Gründen problematisch. Das aber kommt fast einem Freibrief zum Falschfahren gleich. Das aber kann nicht sein — und deshalb sollten die Beamten trotz aller Schwierigkeiten gerade in den ersten Tagen kontrollieren. Denn wenn es ums Auto geht, helfen nur spürbare Strafen.