Neuer Chef für "ein extrem tolles Team"

Adrian La Salvia ist Chef der Stadtbücherei und Herr über 160 000 Bücher und 60 000 digitale Medien

ERLANGEN - Wie stellt sich der Laie den Chef einer Bibliothek vor?

„Dies ist eine allgemeine und öffentliche Bibliothek, deshalb wird das Buch nicht verschwinden“: Adrian La Salvia inmitten von Büchern an seiner neuen Wirkungsstätte im Palais Stutterheim.



Vielleicht als älteren Bücherwurm wie bei Spitzweg: auf der Trittleiter vor einem Regal schmökernd, dazu weitere Folianten unter den Armen und zwischen den Knien eingeklemmt. Oder als Zerberus mit dicker Hornbrille, der den Kunden anknurrt: "Sie haben Ihre Leihfrist schon wieder überschritten!" Oder als literarischen Tausendsassa, der von Homer bis Tanja Kinkel alles kennt, und dem Leser auf die unschuldige Frage nach Balzac die gesamte "Comedie humaine" aufzählt.

Seit 1. Juni ist Adrian La Salvia Leiter der Stadtbibliothek im Palais Stutterheim am Marktplatz. Ein jugendlich wirkender Mann Anfang Fünfzig, Herr über 160 000 echte Bücher aus Papier und Pappe. Sowie über weitere physische und rund 60 000 digitale Medien. Bitte was? "Physische Medien sind Bücher, CDs und DVDs", erklärt La Salvia, "also Dinge, die man anfassen kann und auf denen Informationen gespeichert sind. Eine rein digitale Lektüre kann sich der Kunde für vier Wochen bei uns auf seinem E-Book ausleihen. Davon haben wir 60 000 Stück im Onleihe-Verbund."

Richtig gelesen: Nicht "Online"-, sondern "Onleihe-Verbund". Da die Online-Lizenzen für digitale Medien so hoch sind, dass sie eine Bibliothek alleine nicht stemmen kann, haben sich die Öffentlichen Bibliotheken zu einem Verbund zusammengeschlossen. Der Kunde muss dafür nicht extra bezahlen, die Nutzung digitaler Medien ist in der Jahresgebühr von 18 Euro mit inbegriffen. "Die Nutzung digitaler Medien steigt rasant, im zweistelligen Bereich pro Jahr", beobachtet La Salvia. "Darum bemühen wir uns auch, dieses Medienangebot auszuweiten. Der Trend geht zum Streaming in Musik und Film."

Ja, und die Bücher? "Es gibt Bibliothekare, die sagen: Weg mit den Büchern!", räumt La Salvia ein. "Das betrifft vor allem Fachliteratur mit relativ kurzer Halbwertszeit. Aber dies ist eine allgemeine und öffentliche Bibliothek, deshalb wird das Buch nicht verschwinden."

Über die Erlanger Bibliothek ist La Salvia, der zuvor die Bibliothek in Dessau geleitet hatte, des Lobes voll: "Ein extrem tolles Haus und ein extrem tolles Team voll Kreativität und Freude." Gemeinsam mit seinen 37 Mitarbeitern entwickelt der frischgebackene Chef Ideen für die Zukunft. Dazu gehört das Konzept der öffentlichen Bibliothek als nichtkommerzieller Ort, an dem sich die Menschen außerhalb ihrer Wohnung und ihrer Arbeit treffen. "Etwa im Zeitungscafé oder in Lerngruppen. Die Bibliothek soll kein Ort andächtiger Stille sein, sondern eher eine Kontaktbörse, barrierefrei und mit niederschwelligem Zugang. Und vor allem vielseitig: Wir haben eine sehr gute Lyrik- und Comic-Abteilung sowie eine fantastische Kinder- und Jugendbibliothek."

Ein Problem ist natürlich der begrenzte Raum im Palais Stutterheim. Deshalb legt der Chef viel Hoffnung in die geplante Errichtung eines Stadtteilzentrums samt Bibliothek in Büchenbach. Hinzu kommt die Fahrbibliothek mit 15 Haltestellen in Erlangen sowie die Abteilungen in Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen. So konzentriert sich Erlangens Öffentliche Bibliothek nicht allein aufs Stutterheim-Palais, sondern weitet sich wie ein Netz aufs gesamte Stadtgebiet aus.

Doch bleibt die Zukunft offen: "Kein Mensch kann sagen, wie und wohin sich die Bibliotheken in zehn Jahren entwickeln können", erklärt Adrian La Salvia. "In den Neunziger Jahren waren CDs in großer Mode, heute ist es das Streaming. Wir reagieren auf Trends, und jetzt haben wir den digitalen Wandel, der mit großen gesellschaftlichen Veränderungen verbunden ist."

Deshalb auch begreift La Salvia die Bibliothek als Zentrum für dringend zu vermittelnde Medienkompetenz. Denn: "Der Nutzer unterliegt der falschen Annahme, dass Suchmaschinen das Weltwissen abbilden. Das tun sie eben nicht, sie geben lediglich einen Ausschnitt wieder. Und diese Ausschnitte sind auch nicht gewichtet, es tauchen nur die Texte zuerst auf, die die höchste Anzahl der Klicks aufweisen."

Deshalb soll die Bibliothek Aufklärung und Medienschulung leisten gemäß dem Motto: Wie recherchiert man richtig?

REINHARD KALB