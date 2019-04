Am Dienstag geriet der Fahrer eines Kleintransporters auf der Ortsdurchfahrt von Forth (Landkreis ERH) aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sein Lieferwagen zunächst seitlich in einen entgegenkommenden Pkw und dann in das Eck eines Wohnhauses. Der Fahrer des Transporters wurde lebensgefährlich verletzt.