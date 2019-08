Neues Ranking: Wo die FAU zur weltweiten Spitze gehört

Besonders beim "Telecommunication Engineering" ist die Universität begehrt - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - Die Friedrich-Alexander Universität (FAU) ist keine Exellenz-Uni, die Titel gehen in Bayern allesamt nach München - ein schwerer Schlag, auch finanziell. In der Neuauflage des Shanghai-Rankings aber schneidet die fränkische Hochschule recht gut ab. In gleich zwei Fächern gehört sie zu den besten Adressen der Welt.

Die FAU, hier die Technische Fakultät auf dem Südgelände, liegt auch deutschlandweit im vorderen Drittel. © Harald Sippel



"Selbstverständlich sind wir enttäuscht", sagte Joachim Hornegger erst kürzlich. Mit der sogenannten Exellenzinitiative des Bundes und der Länder sollen Forschungs-Millionen dorthin fließen, wo sie am besten genutzt werden. Die Friedrich-Alexander-Universität, an deren Spitze Hornegger steht, gehört nicht dazu, das ist jetzt klar. Selbstbewusst ist man in Franken aber dennoch. "Die umfangreiche Vorarbeit war nicht vergebens, sie wird sich bei anderen Forschungsprojekten und Förderanträgen auszahlen", sagt der FAU-Präsident.

Das Selbstbewusstsein dürfte nun neuen Aufschub bekommen. Die FAU, das zumindest sagt das neue Shanghai-Ranking, gehört zu den besten Adressen in Bayern und Deutschland. Das "Academic Ranking of World Universities", wie es offiziell heißt, gehört zu den renommiertesten Vergleichen überhaupt. Die fränkische Universität landet in der Liste unter den besten 200, national gehört sie zum oberen Drittel.

Führend beim "Telecommunication Engineering"

Jetzt wird die FAU aber konkreter. In gleich zwei Fächern, das teilt die Hochschule mit, gehöre man zu den besten Adressen der Welt. Bei "Energy Science & Engineering" (Platz 37) sowie "Telecommunication Engineering" (Platz 41) landet die Universität unter den Top 50.

Doch auch im nationalen Vergleich hat sich die FAU verbessert. In elf Fächern gehört sie zu den Top 10 - das sind vier mehr als im Jahr davor. Erneut im "Telecommunication Engineering" ist die Universität die beste in ganz Deutschland. "Energy Science & Engineering" und "Chemical Engineering" rangieren jeweils auf Platz 2 (international: 37 und 119). Das "Materials Science & Engineering" landet auf Platz 3 (113).

