Newcomer beim "Unter einem Dach"-Festival im E-Werk

ERLANGEN - Nach einem gelungenen "Warm up" findet am Freitag das große "Unter einem Dach"-Festival im E-Werk in Erlangen statt. 15 Bands treten an einem Abend auf fünf Bühnen auf. Auch Großstadtgeflüster ist dabei.

„Ich hör euch nicht/ Ich bin in meinem Wochenendhäuschen in der Fickt-Euch-Allee“, singt Jen Bender vom Electropop-Trio „Großstadtgeflüster“. © Foto: Kai Müller



"Wir haben die Plakate im E-Werk gesehen und dann haben wir uns gemeldet." Manchmal ist es eigentlich ganz einfach, dass ein neues Musik-Festival in die Gänge kommt. Selbst wenn es "nur" die kleine Schwester eines großen Events ist. Die Familie Eis kam jedenfalls ohne große Umwege dazu, ihre ungewöhnlichen Räumlichkeiten in der Altstadt den E-Werk-Kulturmachern für einen Abend unter dem Motto "Unter euren Dächern" zur Verfügung zu stellen.

Und so spielte dort als "Warm up" fürs große "Unter einem Dach"-Festival, das am Freitag ab 19 Uhr im kompletten Kulturzentrum samt Garten stattfindet, die Band "Levanter" aus Regensburg.

Die junge Indiefolk-Band „Levanter“ spielt beim „Unter euren Dächern“-Festival in der Erlanger Altstadt. © Foto: Harald Sippel



Rund ein Dutzend kleiner Konzerte sorgten also bereits am Wochenende in Erlangen und Umgebung für volle Wohnzimmer, Garagen und WG-Flure. "Die Idee wurde sehr gut angenommen. Wir konnten eine Woche vorher bereits einen ,Ausverkauf’ melden, da wir ausreichend Besucheranmeldungen hatten. Das Konzept, dass die Leute von Wohnung zu Wohnung gehen konnten, um sich junge Bands und Solomusiker live anzusehen, ist gut aufgegangen, es gab durchweg positives Feedback", berichtet Lorena Seipp, die als Veranstaltungskauffrau im E-Werk arbeitet, und ergänzt: "Wir hatten in der Tat mehr Angebote für private Wohnungen, als wir bespielen wollten und konnten. Die Resonanz war sehr gut."

Zu den Highlights an diesem Abend gehörte auch das Haus der Familie Eis. Ein Architektenbüro, bei dem eine komplette Wand geöffnet werden kann, so dass das Publikum teilweise draußen stand und die Band innen spielte.

Am Freitag nun das "Unter einem Dach"-Festival mit 15 Bands an einem Abend. Seipp: "Wir bespielen ab 19 Uhr fünf Bühnen des E-Werks: Es wird wild im Tanz-Werk mit DYSE, Die Sauna und Neufundland werden. Sehr leise wird es hingegen im Kino mit der Pianistin Shida Shahabi und dem Jazz-Duo Sunday Morning Orchestra zugehen. Im Saal werden Das Paradies, L’Aupaire, Kid Simius und unser Headliner Großstadtgeflüster für gute Stimmung sorgen.

"Ich kannte die schon, bevor sie berühmt waren!"

Die Kellerbühne liefert mit We Brought A Penguin, John Garner, Provinz und Dr. Umwuchts Tanzpalast eine spannende Mischung, die sowohl zum andächtigen Lauschen als auch zum Tanzen animieren soll. Das Schöne ist, dass wir dank unseres Gartens auch eine Open Air Bühne haben, dort möchten Luke Noa und Lionlion die Besucher in ihren Bann ziehen."

Das "Unter einem Dach"-Festival findet zum sechsten Mal statt und hat sich nicht zuletzt aufgrund der Fokussierung auf die junge Musik-Szene etabliert. "Wir haben hier ein Festival für Leute, die dann einige Zeit später sagen können: Ich kannte die schon, bevor sie berühmt waren!", stellt Lorena Seipp fest.

