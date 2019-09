NZ-Klinikcheck: Herzschrittmacher - Uni Erlangen liegt vorn

Mini-Computer bringen ein aus dem Takt geratenes Herz in Schwung - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Welches Krankenhaus ist am besten, wenn es darum geht, Herzrhythmusstörungen mit Herzschrittmachern oder implantierbaren Defibrillatoren zu behandeln? Der NZ-Klinikcheck befasst sich in der aktuellen und zugleich letzten Folge im Jahr 2019 mit den Mini-Computern, die das Herz wieder in Takt bringen und damit Leben retten können.

Prof. Stephan Achenbach, Direktor der Kardiologie und Angiologie am Universitätsklinikum Erlangen, erläutert im NZ-Klinikcheck, worauf es beim Einsetzen von Herzschrittmachern (li.) und implantierbaren Defis (re.) ankommt. © Edgar Pfrogner



Gesamtsieger in der Kategorie Herzschrittmacher unter 25 bewerteten Kliniken wurde das Universitätsklinikum Erlangen. Ebenfalls mit Top-Werten folgen das Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg und das Klinikum Nürnberg Süd auf den Plätzen dahinter.

In der Printausgabe der Nürnberger Zeitung erläutert Prof. Stephan Achenbach, Direktor der Kardiologie und Angiologie am Universitätsklinikum Erlangen, dass in seiner Klinik rund 420 Implantationen pro Jahr durchgeführt werden. Davon sind etwa zwei Drittel Erstimplantationen, der Rest Folgeeingriffe, wenn das Aggregat oder das ganze System gewechselt werden müssen. Je nach Gerätetyp dauert die OP zwischen einer und drei Stunden.

Schocks stellen Herzrhythmus wieder her

Es reichen meist eine örtliche Betäubung und ein Dämmerschlaf aus. Doch wie sicher ist der Eingriff? "Die Implantation von Herzschrittmachern ist nicht sehr riskant. Zu den wesentlichen Risiken des Eingriffs zählen Blutungen und Infektionen im Operationsbereich, zudem Verletzungen der Blutgefäße und des Herzens selbst durch das Vorschieben der Sonden", sagt Achenbach. Gesamtsieger in der Kategorie impantierbare Defibrillatoren ist ebenfalls das Uniklinikum Erlangen.

Ebenfalls mit Top-Werten folgen wiederum das Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg und das Klinikum Nürnberg Süd auf den Plätzen dahinter. Der Kardioverter-Defibrillator (ICD) überwacht alle Herzschläge und beschleunigt oder bremst sie bei Bedarf. Er hilft gegen das so genannte Kammerflimmern, das lebensbedrohlich sein kann. Der "Defi" gibt dann starke Stromstöße ab, wenn das Herz rasend schnell zuckt, aber kein Blut mehr pumpt. Diese Schocks stellen den Herzrhythmus wieder her.

Die in Bezug auf Herzschrittmacher und implantierbare Defibrillatoren gerankten Kliniken sehen Sie hier auf der Karte:

Auch für diesen medizinischen Fachbereich haben Gesundheitswissenschaftler der Uni Erlangen-Nürnberg das Ranking aus öffentlich zugänglichen Daten der Qualitätsmessung erstellt. "Ziel unserer Projekts ist es, die Versorgungsqualität in der Region insgesamt anzuheben", erklärt PD Dr. Martin Emmert, der verantwortliche Wissenschaftler am Nürnberger Lehrstuhl für Gesundheitsmanagement.

In diesen Kliniken kann ein Herzschrittmacher eingesetzt werden: © NZ-Grafik



In den USA hätten ähnliche Ranglisten Kliniken zu Verbesserungen anregen können. Auch könnten niedergelassene Ärzte damit ihre Patienten gezielter beraten. Im NZ-Klinikcheck schneiden die Kandidaten bei den betrachteten Behandlungsarten ganz unterschiedlich ab.

Große, kleine oder spezialisierte Häuser können im Wechsel punkten. Für Emmert ist das ein wichtiges Ergebnis: "Wir möchten die Menschen dafür sensibilisieren, dass man sich nicht nur generell über ein Krankenhaus informieren sollte, sondern dass es deutliche Unterschiede je nach Fachgebiet geben kann."

Von Häusern in der Kategorie 2 oder 3 ist keineswegs allgemein abzuraten. Für ihre etwas schlechteren Ergebnisse im regionalen Vergleich sind teilweise geringe Unterschiede ausschlaggebend. Obwohl das Ranking zur Krankenhauswahl beitragen könne, dürfe es nicht die einzige Informationsquelle sein, rät Martin Emmert. "Es ist natürlich weiterhin wichtig, dass Patienten mit ihrem Arzt darüber sprechen und gemeinsam entscheiden."

Stephanie Rupp