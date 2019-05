"Ohrenschmaus": E-Werk startet regionales Podcast-Festival

ERLANGEN - Das E-Werk startet Ende Juni das erste Podcast-Festival der Region: Beim '"Ohrenschmaus" bringen die Veranstalter innerhalb von vier Tagen sechs verschiedene Formate an die Zuhörer, vom Sexpodcast über die Geschichte des Deutschrap bis hin zu komischen Kriminalgeschichten mit Willy Nachdenklich.

Das E-Werk in Erlangen bemüht sich seit Jahren um ein vielfältiges Kulturprogramm, jetzt kommt ein Festival für Podcast-Fans dazu. © Markus Gräßel



Podcasts gehen immer, das dachten sich zumindest die Macher des neuen Formats - und haben mit "Ohrenschmaus" das erste Podcast-Festival in der Region gestartet. "Der Schwerpunkt liegt bei der Premiere im Bereich Comedy", sagt Clemens Wieser, der zusammen mit Holger Watzka das Programm geplant hat. Neben deutschlandweit bekannten und erfolgreichen Podcast-Größen kommen auch regionale Formate zum Zug.

Feminismus und skurrile Polizeigeschichten

Da wäre zum Beispiel Willy Nachdenklich, Macher der Facebook-Seite "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder", der sich in seinem Kurzgeschichten-Podcast "True Klein Crime" zusammen mit Regisseurin Anna Bühler den skurrilen Geschichten des Alltags widmet - Polizeiberichten und Kriminalfällen, die vielleicht nicht genauso passiert sind, aber genau so passiert sein könnten. Auf eine etwas andere Weise nachdenklich geht es beim Podcast-BBQ mit "m/w/d" zu, dem Feminismus-Podcast der Nürnberger Nachrichten. Ute Möller und Franziska Wagenknecht beschäftigen sich mit Fragen wie "was wollen Frauen eigentlich in Pornos sehen" oder der Wirkung der Antibabypille. Ihre Partner für den Abend, "Ach - das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung", bilden den humorig-unernsten Gegenpart. Philipp, Dominik und Jürgen werfen mit Wissenshäppchen aus dem Geschichtsbuch um sich, die nicht ganz zum klassischen Bildungskanon gehören. Oder wussten Sie, wer es alles nicht als Erster auf den Mount Everest geschafft hat?

Einem größeren Publikum bekannt ist "Radio Nukular", der nostalgische Tech-Gaming-Video-Podcast, in dem Rapper Rockstah zusammen mit seinen Kollegen Dominik Hammes und Chris aka Onlinegott über die Welt der Konsolenspiele, Comics und Animationsfilme philosophiert. Auch die "Besten Freundinnen" erfreuen sich deutschlandweiter Bekanntheit. Die "Freundinnen" Max und Jakob quatschen in ihrem Männerpodcast über Liebe, Sex, Seelenverwandschaft und Männergeheimnisse - so, wie beste Freundinnen das angeblich machen.









Jan Wehn und Fatoni frühstücken in ihrem Podcast "Könnt Ihr Uns Hören?" eben mal 30 Jahre Deutschrap-Geschichte ab - die beiden Musikjournalisten greifen dafür auf über 100 Interviews mit Rappern und Szenekennern zurück, die das Phänomen Deutschrap begreifbar machen.

Zum Abschluss wird es bunt: Beim Podcast-Picknick stellt Puls seine besten Podcasts vor, von "Mordlust" (Verbrechen und ihre Hintergründe) über "Die Lösung" (Psychologie-Podcast), "Skip Intro" (der Serienpodcast) bis hin zu "Im Namen der Hose" (Sexpodcast).

Programm:

26. Juni, 20 Uhr: Radio Nukular / Saal, 20 Euro VVK zzgl. Gebühren

27. Juni, 20 Uhr: Podcast BBQ mit True Klein Crime / Biergarten / Eintritt frei

28. Juni, 19 Uhr: Podcast BBQ mit m/w/d & Ach – dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung / Eintritt frei

28. Juni, 21 Uhr: Beste Freundinnen / Saal , 22 Euro VVK zzgl. Gebühren

28. Juni, 21 Uhr: Könnt Ihr uns hören ? Live Podcast & Lesung mit Jan Wehn & Fatoni, 16 Euro VVK zzgl. Gebühren

29. Juni, 15 Uhr, PULS Podcast Picknick, Wöhrmühle Open Air, Eintritt frei

