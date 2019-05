Open-Air-Events beim Figurentheater-Festival in Erlangen

ERLANGEN - Als das Figurentheater-Festival vor vierzig Jahren gegründet wurde, spielte das Straßentheater eine wichtige Rolle. In diesem Jahr wollen die Organisatoren den öffentlichen Raum wieder stärker in den Mittelpunkt stellen. Die Aufführungen sind aber nicht nur in der Innenstadt zu sehen, sondern zum Teil an spektakulären Orten und in den Stadtteilen. Alle hier erwähnten Veranstaltungen kosten keinen Eintritt.

Auf schwankendem Boden: Szene aus dem Zwei-Personen-Stück „Dialogue“ der Compagnie Yoann Bourgeois. Foto: Geraldine Aresteanu



Chloé Moglia ist bekannt für ihre entschleunigten Arbeiten mit artistischen Mitteln. Sie will das Publikum einladen, das Geschehen und die Umgebung zu beobachten und sich von der Akrobatik am Trapez verzaubern zu lassen.

In ihrem neuesten Stück steht eine Stahlkonstruktion aus drei aufeinander folgenden Schlaufen mit sieben Metern Durchmesser im Mittelpunkt – eine Skulptur, monumental und schwerelos zugleich. "La Spire" wird auf dem obersten Parkdeck des Parkhauses Großparkplatz zu sehen sein (24.5., 16 Uhr und 25.5., 22 Uhr) sowie auf einer Wiese in Büchenbach, Am Europakanal 38 (26.5., 16 Uhr).

Minimale Aktion

Eine Fläche schwebt über dem Boden, darauf ein Tisch und zwei Stühle. Eine Tänzerin und ein Tänzer versuchen zusammenzufinden. Aber schon das Betreten der Fläche scheint ein Ding der Unmöglichkeit. Zu labil ist das Gleichgewicht. Jede Bewegung, sei sie auch noch so klein, jede Regung, lässt den Boden wanken.

Mit minimaler Aktion gelingt es dem französischen Star-Choreografen Yoann Bourgeois, in "Dialogue" maximale Wirkung zu erzielen und mit den Mitteln des Tanzes und des Nouveau Cirque Bilder von existenzieller Tiefe zu schaffen. (25.5., 14, 16, 18 und 20 Uhr, 26.5., 12, 14, 16 und 18 Uhr, Schlossgarten).

"Utopie" ist eine Ode an den Aufstieg und den Untergang der Menschheit. Mythen werden erschaffen, um sie gleich darauf wieder zu zerlegen. Ikarus, Wladimir Tatlin, Thomas Morus, René Magritte und Leonardo da Vinci – Akhe testet die großen utopischen Ideen auf ihre Stärke und Anziehungskraft, bildgewaltig und – wie bei Akhe üblich – am eigenen Leib. Im Jahr ihres 30-jährigen Jubiläums präsentieren die Theater-Anarchisten zum ersten Mal eine Open-Air-Produktion in Erlangen, als Teil einer Trilogie. "Demokratie" und "Diktatur" werden ebenfalls zu sehen sein. (31.5., 22 Uhr, Parkhaus Großparkplatz).

Für Gérard Schiphorst und Marije van der Sande war es schon immer schwer, Sachen wegzuwerfen. In ihrer Kindheit glaubten sie daran, dass Dinge eine Seele haben. Später wurde die weltweite Überproduktion ein wichtiger Grund für sie, alte Dinge wiederzuverwenden. "Fund-stücke" ist eine partizipative Kunstaktion.

Besucherinnen und Besucher können Dinge mitbringen, die sie gefunden haben. Mit diesen Fundstücken entwickeln TAMTAM kleine Geschichten, die als Stop-Motion-Trickfilme vor Ort umgesetzt und angesehen werden können (30.5., 11 bis 16 Uhr, Kulturpunkt Bruck, 31.5., 14 bis 19 Uhr, Würzburger Ring/ Spielplatz, 1.6., 12 bis 17 Uhr, Bürgertreff Die Villa, 2.6., 11 bis 16 Uhr, Schlossgarten).

