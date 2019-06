Organspende: Erlanger Experte ist für Widerspruchslösung

Prof. Michael Weyand appelliert an Verantwortliche - vor 53 Minuten

ERLANGEN - Der Erlanger Transplantationsmediziner Prof. Michael Weyand appelliert anlässlich des Tags der Organspende an diesem Samstag (1. Juni) an Politik und Verantwortliche, sich für die so genannte Widerspruchslösung einzusetzen.

Das Thema Organspende (das Bild zeigt einen Organspendeausweis) beherrscht die politische Debatte. © Marie Reichenbach/dpa



Das Thema Organspende (das Bild zeigt einen Organspendeausweis) beherrscht die politische Debatte. Foto: Marie Reichenbach/dpa



Nach dieser Regelung kann jeder, der sich nicht ausdrücklich dagegen ausgesprochen hat, Organspender werden. "Ich hoffe immer noch, dass wir eine Widerspruchslösung kriegen", betonte der Direktor der Herzchirurgischen Klinik und Sprecher des Transplantationszentrums Erlangen-Nürnberg im Gespräch mit den Erlanger Nachrichten. Ohne eine solche Regelung könne man die Zahl der Organspenden nicht erhöhen, sagte der Experte.

Das sei aber angesichts der Zahl der Menschen, die auf ein Spenderorgan warten, dringend nötig. In Deutschland warten derzeit mehr als 10 000 Patienten auf ein Spenderorgan. Nun, da der Bundestag mit einem Gesetz die Transplantationsmedizin aufgewertet hat und entsprechende Kliniken zum Beispiel mehr Geld bekommen, ist für Weyand die Widerspruchsregelung der nächste Schritt: "Ich glaube, dass es nicht ohne geht, das ist alternativlos."

Bilderstrecke zum Thema Die bewegte Geschichte der Friedrich-Alexander-Universität Über 300 Jahre ist das Markgräfliche Schloss in Erlangen alt. Bereits 1743 verkehrten rund um die Stadtresidenz die ersten Studenten. Seither hat die FAU einen Brand, zwei Weltkriege und mehrere bauliche wie politische Umwälzungen erlebt. Von NS-Propaganda bis Studentenbewegung: Wir haben die Geschichte der Erlanger Uni zusammengefasst.



Der Erlanger Mediziner ist sich bewusst, dass das Thema mit Sterben, Tod oder der Unversehrtheit des Körpers bei vielen Menschen Ängste hervorruft. Diesen will er begegnen, indem er auf den Nutzen hinweist, der mit einer Organspende verbunden ist. "Sie retten jemandem Kranken oder Sterbenskranken mit einer Organspende das Leben oder verbessern seine Lebensqualität."

Und das, so sagte Weyand, gleich in mehrfacher Hinsicht: So zum Beispiel, wenn man allein durch Augen-Hornhautspende, zwei Menschen das Sehen wieder ermöglicht oder durch eine Herz-Lungenspende einem Herzkranken und zwei Lungenkranken das Leben rettet. "Leber, zwei Nieren, möglicherweise Dünndarm: Es gibt so viele Menschen in Deutschland, die auf ein Organ warten und von einer Organspende profitieren könnten", sagte der Experte.

Bilderstrecke zum Thema Eingeschrieben: Neun kuriose Fakten über die FAU Erlangen-Nürnberg Die Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg ist eine der größten Universitäten Deutschlands, insbesondere Forschung und Wissenschaft stehen hier im Vordergrund. Doch was verbirgt sich hinter den Kulissen? Wir haben neun kuriose Fakten gesammelt und uns über die FAU schlau gemacht.



Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der bei der zentralen Großveranstaltung am diesjährigen Tag der Organspende in Kiel das Grußwort spricht, wirbt für eine "doppelte Widerspruchslösung". Das bedeutet, dass jeder als Spender gilt. Man soll dazu aber noch Nein sagen können, ansonsten sind — als doppelte Schranke — Angehörige zu fragen.

Die Bevölkerung selbst hat beim Thema Organspende indes keine klare Mehrheit für ein bestimmtes Verfahren. Nach einer repräsentativen Erhebung der Düsseldorfer Unternehmensberatung Pricewaterhouse Coopers unter 1000 Wahlberechtigten halten 39 Prozent die aktuelle Regelung mit einer freiwilligen Organspende für richtig. 35 Prozent bevorzugten die Widerspruchslösung. Ein alternatives Modell mit einem zentralen Register, bei dem die Bürger ihren Willen etwa bei Behördengängen äußern, befürworten 25 Prozent.

Bilderstrecke zum Thema Uniklinik Erlangen: Ein neues Chirurgisches Zentrum entsteht Das Erlanger Universitätsklinikum wappnet sich für die Zukunft: Am Maximiliansplatz entsteht das neue Funktionsgebäude des Chirugischen Zentrums. Bis dahin dienen unter anderem Container aus verschiedenen Modulen als Zwischenlösung. Die darin untergebrachten OPs sind mit modernstem technischen Geräten ausgestattet.



Seit 1983 findet an jedem ersten Samstag im Juni bundesweit der Tag der Organspende statt, um Menschen über das Thema zu informieren und aufzuklären. Die zentrale Großveranstaltung der Deutschen Stiftung Organtransplantation und weiterer Beteiligter wird in diesem Jahr in Kiel organisiert.