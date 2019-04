Oster-Sommer: Am Dechsi war die Hölle los

Menschen zog es über die Feiertage in Erlangen und am Dechsendorfer Weiher ins Freie - vor 9 Minuten

ERLANGEN - Das wundervolle Frühsommerwetter mitten im Frühling lockte in Erlangen die Menschen massenweise ins Freie. Ob an den Eisdielen, im Schlossgarten oder an den diversen Spielplätzen, überall tummelten sich die Menschen.

So auch am Dechsendorfer Weiher, wohin etliche Radler aufbrachen, um zu grillen, ein Sonnenbad zu genießen oder sich auf dem Weiher im Boot zu vergnügen. Einige wagten sich sogar ins Wasser. Und: es bleibt schön.

Bilderstrecke zum Thema Sommer-Feeling in Erlangen: Super sonniges Osterfest Am Oster-Wochenende musste man einfach raus gehen. Egal ob in der Erlanger Innenstadt, im Schlossgarten oder bei einer Kugel Eis, oder gleich am Dechsendorfer Weiher - das Sommer-Wetter lockte alle nach draußen.