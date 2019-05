Pädophil und süchtig? Streit zwischen Taxifahrern eskaliert

Männer warfen sich im Streit um Kunden wüste Beleidigungen an den Kopf - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der eine sei drogenabhängig, der andere pädophil: Am Dienstag ist es in der Erlanger Innenstadt zwischen zwei Taxifahrern beim Streit um einen Fahrgast zu ziemlich derben Beleidigungen gekommen. Der Konkurrenzkampf endete schließlich mit einer Anzeige gegen beide Männer.

Wie die Polizei berichtet, gerieten die beiden Taxifahrer am Dienstag mitten in der Erlanger Innenstadt in einen Streit, während sie auf Fahrgäste warteten. Der Ältere der beiden, ein 59-Jähriger, beleidigte seinen 27-jährigen Kollegen. In diesem Moment stieg ein Fahrgast in das Taxi des Jüngeren ein, der sogleich in den Streit verwickelt wurde: Der ältere Taxifahrer sprach den Kunden direkt an und behauptete, dass sein Kollege Drogen nehmen würde. Aus diesem Grund sollte der Mann also besser in sein Taxi steigen. Der Fahrgast setzte sich laut Polizei daraufhin wirklich in den Wagen des älteren Fahrers.

Der 27-Jährige wollte diese Behauptung aber nicht auf sich sitzen lassen und konterte kurzerhand, dass sein 59-jähriger Kollege pädophil sei. Da sich die Situation nicht beruhigen ließ und die Streithähne nicht aufgaben, müssen beide Männer nun mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechnen.

