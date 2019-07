Pendler aufgepasst: Bauarbeiten im Erlanger Süden gehen weiter

Erneute Sperrung der B4-Einfahrtsrampe vom 8. Juli bis 17. Juli - vor 57 Minuten

ERLANGEN - Das staatliche Bauamt Nürnberg führt derzeit Instandsetzungsarbeiten an der Brücke Überführung der Weinstraße über die B 4 bei Tennenlohe durch. Auch im Juli kommt es dabei wieder zu massiven Behinderungen.

Bis jetzt wurden die beiden nördlichen Fertigteilträger der beschädigten Brücke ausgehoben sowie die Fahrbahndecke der Bundesstraße 4 der Richtungsfahrbahn Nürnberg zwischen der Brücke und der Anschlussstelle Wetterkreuz erneuert.

Hierfür wurde der Gesamtverkehr auf der B 4 auf die Richtungsfahrbahn Erlangen umgelegt und die Einfahrtsrampe zur B 4 Richtung Nürnberg gesperrt, die jetzt eigentlich wieder offen ist.

Es sind Bilder der Zerstörung: In einer Nacht- und Nebelaktion haben sich die Bauarbeiter am Wochenende an die Abrissarbeiten der Autobahnbrücke über der A3 am Kreuz Fürth/Erlangen gemacht. Zum ersten Mal kam dabei eine brandneue Technik zum Einsatz, um die alte Konstruktion aus Spannbeton zu entfernen: Ein aus drei Baggern konstruiertes Arbeitsgerät auf Raupenketten - auch genannt "Der Brücken-Killer".