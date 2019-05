Picknick unter freiem Himmel: Bürger-Brunch in Erlangen

Jetzt reservieren: Bürgerstiftung lädt am 26. Mai auf den Neustädter Kirchenplatz - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Bürgerstiftung Erlangen veranstaltet am 26. Mai auf dem Neustädter Kirchenplatz bereits zum fünften Mal den beliebten Bürger-Brunch. Wer dabei sein will, sollte schnell einen Tisch reservieren.

Im vergangenen Jahr war der Bürger-Brunch der Bürgerstiftung Erlangen wieder ein großer Erfolg. Das soll sich auch heuer wiederholen, wenn am 26. Mai die Tische wieder gedeckt sind.



Im vergangenen Jahr war der Bürger-Brunch der Bürgerstiftung Erlangen wieder ein großer Erfolg. Das soll sich auch heuer wiederholen, wenn am 26. Mai die Tische wieder gedeckt sind.



Die Stadt ist wahrlich nicht arm an Festivitäten. Manche davon haben schon ein besonderes Flair wie der Bürger-Brunch: "Gemeinsam genießen" in einem gepflegten Ambiente unter Bäumen – dazu lädt die Bürgerstiftung Erlangen am Sonntag, 26. Mai, wider auf den Neustädter Kirchenplatz ein. Dort wird von 11 bis 15 Uhr zum fünften Mal der Brunch über die Bühne gehen.

Ein "Picknick" unter freien Himmel mit der ganzen Familie, guten Freunden oder im Kollegenkreis. Jeder trägt sein Scherflein bei und bringt etwas mit: Süßes oder Saures, Sekt oder Selters, ein rustikales Vesper, eine Kanne Kaffee, einen Salat, Besteck, Kerzenständer — kurzum: alles, was das Genießerherz höher schlagen lässt.

Nebenbei können sich die Tischgemeinschaften auch als "Gesamtkunstwerk" präsentieren, indem sie sich fantasievoll in Schale werfen und das Outfit passend mit dem Tischdekor abstimmen oder sich überhaupt etwas Verrücktes einfallen lassen. Aber das steht letztlich jedem frei. Die schönsten und originellsten drei Auftritte werden dann am Ende prämiert.

Die Bürgerstiftung gestaltet den Rahmen und sorgt für 80 bis 100 festlich gedeckte Tische ganz in weiß, darauf ein kleines buntes Blumengesteck und ein Korb frischer Brötchen. Der Auftritt von Wolfgang Klier, einem Zauberkünstler und Mentalist, der mit erstaunlichen Tricks aufwarten und für kurzweilige Unterhaltung sorgen wird, ist Teil des kleinen Rahmenprogramms. Aber alles, was dabei den Gaumen runtergeht, bringen die Gäste selbst mit.

Bilderstrecke zum Thema Flower Power und Luftballons: Bürger-Brunch am Neustädter Kirchplatz Der Bürger-Brunch der Erlanger Bürgerstiftung entwickelt sich langsam zur festen Größe im Event-Kalender der Stadt. Diesmal lockte die Veranstaltung viele Besucher an den Neustädter Kirchplatz. Zur vierten Ausgabe setzten die Gäste auf viele Herzchen-Luftballons und eine extra Portion Flower Power.



Der Reinerlös der Veranstaltung kommt wieder den Projekten des "Sonderfonds für Kinder", der 2007 gegründet worden ist, zugute. Überhaupt fördert die Bürgerstiftung seit ihrer Gründung 2003 diverse soziale Projekte in der Stadt Erlangen und Umgebung.

Die Reservierungsgebühr für einen Tisch, an dem acht bis zehn Personen Platz finden, beträgt 45 Euro. Gebucht werden kann ab sofort online.

Bilderstrecke zum Thema Gemeinsam frühstücken: Erlangen trifft sich 2017 beim Bürger-Brunch Warum sollte man das Sonntagsfrühstück immer nur in den eigenen vier Wänden genießen? Das dachten sich auch die Mitarbeiter der Bürgerstiftung Erlangen und organisierten kurzerhand den Bürger-Brunch, der an diesem Sonntag schon zum dritten Mal stattfand. Auf dem Neustädter Kirchenplatz reihte sich Tisch an Tisch, die Besucher kamen teils in festlicher Kleidung und brachten allerhand Leckereien mit sich.