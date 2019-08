Pkw schleuderte bei Erlangen über die Fahrbahn

Wieder einmal krachte es an der Baustelle des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen - vor 20 Minuten

ERLANGEN - Ein Unfall in der Baustelle am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen hat zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr geführt.

Nach der spektakulären Schleuderfahrt ordnete die Polizei die Sperrung mehrerer Fahrspuren auf der Autobahn an. © dpa



Ein Lkw-Fahrer war nachmittags auf der A 3 in Richtung Würzburg unterwegs. Kurz nach dem Autobahnkreuz wechselte er von der mittleren auf die rechte Spur.

Dabei übersah er eine 30-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt, die dort mit ihrem Kleinwagen unterwegs war. Durch die Berührung mit dem Lkw schleuderte der Wagen der 30-Jährigen quer über die Fahrbahn in die provisorische Mittelschutzplanke und blieb dort stehen.

Fahrspuren gesperrt

Durch den Aufprall wurde die Schutzplanke in die Gegenfahrbahn geschoben. Zunächst mussten zwei Fahrspuren in Richtung Würzburg und die linke Spur in Richtung Regensburg gesperrt werden.

Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit und konnten schnell entfernt werden. Allerdings musste die Autobahnmeisterei erst die Mittelschutzplanke wieder richten, bevor der Verkehr wieder komplett freigegeben werden konnte.

Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei mindestens 12 000 Euro.

en