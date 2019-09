Polizei in Erlangen ist nun mit Body-Cam unterwegs

Die Beamten sind mit kleiner Kamera an der Uniform im Einsatz - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Um Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte noch besser vor Übergriffen zu schützen, gehen nun auch Polizeibeamte der PI Erlangen-Stadt mit einer Body-Cam auf Streife.

Die Body-Cam „Axon Body 2“: Nur uniformierte Einsatzkräfte, nicht zivile, tragen die Kamera, auf der groß und deutlich "VIDEO/AUDIO" steht. Foto: Polizei Bayern



Das Kameragehäuse ist in gelber Signalfarbe und in Kombination mit der Aufschrift "Video/Audio" gut erkennbar und wird durch uniformierte Beamte offen und deutlich erkennbar am Oberkörper getragen.

Das Tragen der Body-Cam durch die Beamten ist freiwillig; diese entscheiden aufgrund der tatsächlichen Umstände, ob der Einsatz der Body-Cam notwendig ist.

Bevor die Kamera eingeschaltet wird, werden betroffene Personen darauf aufmerksam gemacht. Ein rotes Blinklicht zeigt an, dass die Kamera aktiviert ist.

Durch den Einsatz wird erwartet, dass die Body-Cam dazu beiträgt, Angriffe gegen Polizeibeamte zu minimieren und so zu einem weiteren Schutz der Beamten beiträgt.

