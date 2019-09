Polizei warnt: Falsche Beamte in Erlangen erbeuten Geld

ERLANGEN - Unbekannte geben sich in Erlangen und Umgebung als Beamte aus und täuschen so Senioren. Mehr als 100.000 Euro haben die Räuber so schon erbeutet. Die Polizei warnt vor der perfiden Masche und bittet, im Zweifel den Notruf zu wählen.

In Mittelfranken haben Unbekannte Anfang dieser Woche bei älteren Menschen angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben. Mit der Masche, dass Einbrecherbanden unterwegs seien und deren

potenzielle Opfer ihr Vermögen nur schützen könnten, wenn sie dies an die Anrufer übergeben, täuschten sie die Senioren geschickt.

100.000 Euro ergaunert

Die meisten Angerufenen reagierten richtig, beendeten das Gespräch und informierten die echte Polizei. Unter anderem bei einem Erlanger hatten die Täter aber Erfolg: Ein Abholer nahm weit über 100.000 Euro von einem 84-Jährigen entgegen. Mit der Beute konnte er zunächst entkommen. Die Polizei stoppte allerdings gestern im Zuge ihrer Ermittlungen einen 29 Jahre alten Tatverdächtigen auf der Autobahn 3 bei Würzburg und nahm ihn vorläufig fest. Die mutmaßliche Beute wurde sichergestellt.

