Programm des Erlanger Schloss Sommers zwangsausgedünnt

Das Schlossgartenfest der FAU kann aber wie geplant stattfinden - vor 4 Stunden

ERLANGEN - Das Programm des "Erlanger Schloss Sommers" muss reduziert werden, weil der Hauptorganisator aus gesundheitlichen Gründen bis auf Weiteres ausfällt. Das stets gut besuchte Schlossgartenfest kann zwar stattfinden, dafür sind aber andere Veranstaltungen in dem Rahmen betroffen.

Aufbauarbeiten zum Schlossgartenfest Erlangen. © Edgar Pfrogner



Aufbauarbeiten zum Schlossgartenfest Erlangen. Foto: Edgar Pfrogner



Gemeinsam mit Stäblein & Söhne habe man entschieden, die angekündigten Schloss Konzerte während der Woche zwischen den beiden möglichen Schlossgartenfestterminen ausfallen zu lassen, teilt als Veranstalter die Uni Erlangen-Nürnberg (FAU) in einer Presseerklärung mit.

Hier gibt´s alles rund ums Erlanger Schlossgartenfest

Gleiches gilt für die geplante Erlanger Schloss Sommernacht, die an dem ersten oder zweiten Samstagabend, an dem kein Schlossgartenfest stattfindet, über die Bühne gehen sollte.

Bilderstrecke zum Thema Glamour kommt nach Erlangen: Bilder von der Schlossgarten-Party! Studenten, hochrangige Politiker, Familien und Mitarbeiter: Sie alle tummeln sich in edler Abendrobe auf dem festlich geschmückten Gelände des Schlossgartens. Hier und da werden Selfies gemacht, andere sind im Gespräch vertieft, wieder andere tanzen: Wir haben alles in Bildern festgehalten.



Gleichwohl ändere sich nichts an der engen Zusammenarbeit zwischen FAU und Stäblein & Söhne.

Bilderstrecke zum Thema Lichtermeer und Feuerwerk: So edel war das Schlossgartenfest 2017 Frauen in festlichen Roben und Männer in schicke Anzügen tanzten durch ein Lichtermeer mitten in Erlangen: Beim 63. Schlossgartenfest ging es am Samstagabend gewohnt glamourös zu. Abgerundet wurde das Event von einem Feuerwerk, das bunt über der Hugenottenstadt erstrahlte.



Vielmehr, so die Uni weiter, sei man froh, dank der guten und engen Abstimmung zwischen Uni und Unternehmen das eigentliche Schlossgartenfest am 29. Juni (bei Verschiebung am 6. Juli) wie geplant veranstalten zu können.

nn