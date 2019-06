Der Ruf des Berges war schon gut zu hören. Und die Vorfreude auf die Kerwa-Sause riesengroß, als es geschah: Oberhalb des Hofbräu-Kellers tat sich plötzlich die Erde auf und riss massig Erdreich ins Innere. Wo eben noch ein kleines Bäumchen samt Biertisch und Bänken stand, klaffte jetzt ein dunkles Loch — sieben Meter tief und mit einer Kraterfläche von rund 25 Quadratmetern. So geschehen Mitte April 1999 – vor genau 20 Jahren.

Zwölf Tage Ausnahmezustand: Die Erlanger Bergkirchweih versetzt eine ganze Stadt in den Wahnsinn. Echte Berg-Fans feiern jeden Tag mit. Wie man das schafft? Mit diesen zwölf Tipps für den großen Bergschein.

Im Burger King in der Erlanger Cuminastraße trat am Montagnachmittag Gas aus. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei war im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Literweise Franziskaner-Weißbier haben am Freitagnachmittag und bis in den Abend hinein den Verkehr auf der A3 am Kreuz Erlangen lahm gelegt. Mehrere Paletten voller Bier waren dort von einem Sattelzug gerutscht.