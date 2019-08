Prügelattacke in Erlangen: War es versuchter Totschlag?

Ein 24-Jähriger wurde am Donnerstag vorläufig festgenommen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Bereits in der Nacht zum Sonntag, 9. Juni, wurde ein 21-Jähriger während der Bergkirchweih-Zeit in Erlangen Opfer einer brutalen Prügelattacke. Nun ermittelt die Kripo wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und bittet dringend um Zeugenhinweise.

Zwei zunächst unbekannte Täter prügelten gegen 3 Uhr am Besiktasplatz auf zwei junge Männer ein. Ein 21-Jähriger wurde so massiv mit Fäusten malträtiert, dass er bewusstlos zusammensackte. Nachdem er schließlich wehrlos auf dem Boden lag, holte einer der Täter mit dem Fuß aus und trat massiv gegen den Kopf des jungen Mannes. Der 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste stationär behandelt werden. Sein Begleiter (22 Jahre) erlitt durch mehrere Faustschläge leichte Verletzungen.

Bei Eintreffen mehrerer Polizeistreifen am Tatort hatten die beiden Täter bereits die Flucht ergriffen. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zur Festnahme tatverdächtiger Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zuvor zu keinerlei Streitigkeiten der Beteiligten. Die Opferauswahl erfolgte mutmaßlich zufällig.

Wie sich im Lauf der weiteren Ermittlungen herausstellte, überlebte der 21-Jährige nur durch Glück und auf Grund sofort durchgeführter Erste-Hilfe-Maßnahmen umstehender Passanten den Angriff. Auf Grund dessen übernahm die weitere Sachbearbeitung das Fachkommissariat für Tötungsdelikte der Kripo Erlangen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.

In dringendem Tatverdacht

Durch intensive Ermittlungen gerieten zwei Männer ins Visier der Beamten. Ein 23- sowie ein 24-Jähriger stehen in dringendem Tatverdacht, für den brutalen Übergriff verantwortlich zu sein. Der 23-Jährige wurde am 27. Juli bei einem ähnlichen Übergriff in Nürnberg festgenommen. Der Ermittlungsrichter erließ wegen dieser Tat Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung.

Im Zug der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass er zudem in dringendem Verdacht steht, auch an der Tat in Erlangen beteiligt gewesen zu sein. Er befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Gegen den 24-jährigen Tatverdächtigen des Erlanger Vorfalls erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Beamte der Kripo Erlangen nahmen den Mann am 8. August in Weisendorf vorläufig fest. Er wird einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage überstellt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer (0911) 21 12-33 33 in Verbindung zu setzen.

