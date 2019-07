Radlerin fährt in Erlangen Pizzaboten an

Unfallflucht: Die Polizei sucht nun nach Zeugen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Bereits am Mittwochabend (24. Juli 2019)fuhr zwischen 18.30 und 19 Uhr eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin in der Krankenhausstraße einen Pizzaboten an. Der Pizzalieferant stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei.

Symbolfoto Pizza-Bote © Colourbox.de



Symbolfoto Pizza-Bote Foto: Colourbox.de



Zum Unfallzeitpunkt stand der Pizzafahrer mit seinem Fahrzeug vor der chirurgischen Klinik und war gerade dabei, die bestellte Lieferung aus dem Kofferraum zu holen, als eine Radfahrerin aus Richtung Süden angefahren kam. Offenbar hat sie den Mann übersehen und fuhr ihn mit ihrem Rad an. Der Pizzabote stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Radlerin blieb noch kurz stehen, setzte ihre Fahrt jedoch fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernen vom Unfallort aufgenommen und sucht nach der Unfallverursacherin sowie Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben.

Die unbekannte Radfahrerin war etwa 40 Jahre alt, schlank und zirka 160 cm groß. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0 91 31) 760-114 entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en