Rastanlage Aurach-Nord: Frau verpfeift ihren Freund

Nach einem Streit steckte die Frau der Polizei, dass er gesucht wird - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Weitergehende Beziehungsprobleme hatte offensichtlich ein Pärchen gestern auf der Rastanlage Aurach-Nord an der A3. Nach einem Streit verpfiff die Frau ihren Freund bei der Polizei.

Um 19.30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife einen verbalen Streit zwischen einem 55-Jährigen und seiner Lebensgefährtin auf der Rastanlage Aurach-Nord an der A3. Noch bevor die Beamten schlichtend eingreifen konnten, kam die Frau auf die Polizisten zu und teilte ihnen mit, dass ihr Freund mit Haftbefehl gesucht wird.

Die Überprüfung im Fahndungsbestand ergab, dass dem wirklich so war. Nachdem er eine Geldstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Höhe von 1900 Euro nicht zahlen konnte, wurde er in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zudem wurde festgestellt, dass er auch jetzt wieder mit seinem Pkw unterwegs war, obwohl er immer noch keine Fahrerlaubnis hat.

