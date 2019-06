Am Donnerstagmittag ist in einer leerstehenden Halle in der Weinstraße in Erlangen ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchsäule stieg so hoch, dass sie sogar in Nürnberg zu sehen war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen aber bald unter ihre Kontrolle bringen. Die Hintergründe des Feuers sind momentan noch unklar. © ToMa/Grau