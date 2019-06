Rauchsäule über der Region: Brand in Erlangen

In der Weinstraße brennt ein leerstehendes Gebäude - vor 3 Minuten

ERLANGEN - Eine riesige Rauchwolke ist derzeit am Himmel nicht nur über Erlangen zu sehen. Ersten Informationen zufolge brennt ein leerstehendes Gebäude in der Weinstraße in Erlangen.

Eine Rauchsäule steht derzeit über Nürnberg. Foto: Athina Tsimplostefanaki



Bei der Polizei Mittelfranken gingen bereits mehrere Anrufe wegen der schwarzen Rauchschwaden am Himmel ein. Sie kommen wohl von einem Brand in der Erlanger Weinstraße. Dort steht ein leeres Gebäude in Flammen, erklärt Pressesprecher Bert Rauenbusch auf Nachfrage. Mehr kann er derzeit noch nicht sagen, weil die Kollegen noch vor Ort seien.

Mehr Informationen folgen.

