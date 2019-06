Rauchwolke: Brand in leerstehender Halle in Erlangen

In der Weinstraße brannte am Mittag ein leerstehendes Gebäude - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eine riesige Rauchwolke war am frühen Donnerstagnachmittag über Erlangen zu sehen. Ersten Informationen zufolge war in einem leerstehenden Gebäude in der Weinstraße ein Feuer ausgebrochen.

In diesem Gebäude in der Weinstraße in Erlangen ist es am Donnerstagmittag zu einem Brand gekommen. © ToMa/ Grau



In diesem Gebäude in der Weinstraße in Erlangen ist es am Donnerstagmittag zu einem Brand gekommen. Foto: ToMa/ Grau



Bei der Polizei Mittelfranken gingen bereits mehrere Anrufe wegen der schwarzen Rauchschwaden am Himmel ein. Sie kommen wohl von einem Brand in der Erlanger Weinstraße. Dort steht ein leeres Gebäude in Flammen, erklärt Pressesprecher Bert Rauenbusch auf Nachfrage. Mehr kann er derzeit noch nicht sagen, weil die Kollegen noch vor Ort seien. Das Feuer soll aber mittlerweile gelöscht sein.

Bilderstrecke zum Thema Rauch und Flammen: Feuer in leerstehender Lagerhalle in Erlangen Am Donnerstagmittag ist in einer leerstehenden Halle in der Weinstraße in Erlangen ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchsäule stieg so hoch, dass sie sogar in Nürnberg zu sehen war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen aber bald unter ihre Kontrolle bringen. Die Hintergründe des Feuers sind momentan noch unklar.



Mehr Informationen folgen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

krei