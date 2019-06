Redekunst stärkt auch die Persönlichkeit

Bei den Nürnberger Rhetorikern lernen und trainieren die Mitglieder mit der Ausdrucksfähigkeit auch sicheres Auftreten. - 03.06.2019 18:23 Uhr

ERLANGEN - Kerstin Zeise (45) lebt und arbeitet im Großraum Erlangen-Nürnberg und wurde vor drei Jahren auf die Toastmaster-Bewegung aufmerksam. Während sich manche mit einer Kurzzeitmitgliedschaft begnügen, ist sie seit inzwischen drei Jahren dabei — und derzeit noch Präsidentin der Nürnberger Rhetoriker mit rund 30 Mitgliedern. Demnächst reicht sie den Stab an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger weiter.

Kerstin Zeise, Präsidentin der Nürnberger Rhetoriker. © Wolfgang Heilig-Achneck



Kerstin Zeise, Präsidentin der Nürnberger Rhetoriker. Foto: Wolfgang Heilig-Achneck



Die Idee kommt aus Amerika – und fand rasch Verbreitung in aller Welt: In Toastmaster-Clubs treffen sich Menschen nicht nur zum Plaudern. Dabei geht es von A bis Z ums Reden: Die Mitglieder wollen lernen und trainieren, frei und sicher vor anderen zu sprechen. Von den Grundregeln bis zu Tricks und Kniffen der Rhetorik ist alles dabei.

Haben Sie heute schon vor dem Spiegel geübt?

Nein, aber das ist natürlich eine gute Möglichkeit, sich erst einmal selbst kritisch zu beäugen. Bei uns spielt aber die gegenseitige Wahrnehmung eine zentrale Rolle. Jeder darf und soll auch mal in die Beobachterrolle schlüpfen und anderen nach einer Rede ein Feedback geben. Es soll aber konstruktiv und aufbauend wirken und ehrlich sein, also Hinweise geben, was gut war und was sich noch verbessern lässt – aber auf keinen Fall respektlos oder gar verletzend sein.

Und jetzt reden Sie mich — zu fast jedem Thema — in Grund und Boden.

Keine Sorge! Das wäre ein grober Verstoß gegen die Grundregeln. Das Publikum zu überfordern ist ebenso verpönt, wie es zu langweilen. Und ich habe zwar das Gefühl, selbst unheimlich profitiert zu haben, aber ich bin doch keine Berufsrednerin.

Wer kommt denn überhaupt zu den Rhetorikern?

Wir können uns über mangelnden Zulauf nicht beklagen. Die Leute kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Motiven, etliche Mitglieder bringen Freunde oder Kollegen mit. Alle wollen viel lernen, für manche ist es auch in ihrem Berufsleben wichtig, sich besser artikulieren und sicherer auftreten zu können. Aber nicht jeder strebt deshalb auch gleich nach einer Führungsposition.

Wie war das bei Ihnen? Wie und warum sind Sie zu den Rhetorikern gekommen?

Auch ich bekam den entscheidenden Anstoß durch ein Schlüsselerlebnis in meiner Firma. Es ging um eine Schulung, mein Chef fragte damals, ob ich einen aktiven Part übernehmen könnte. Fachlich habe ich mir das schon zugetraut, aber vor so vielen Kollegen aufzutreten, machte mich doch nervös. Und dann war ich auch noch geblendet von einem Referenten, der so locker und selbstsicher an den Schautafeln agierte, dass ich mir dachte: Das will ich auch können.

Und: Hat es geklappt?

Dem bewunderten Kollegen kann ich, glaube ich, nicht das Wasser reichen. Aber nach etwa einem halben Jahr Mitgliedschaft bei den

Rhetorikern war irgendwie der Knoten geplatzt. Ich hatte begriffen, wie es geht, eine gute Geschichte zu erzählen, und dass ich mich vor allem auf einen spannenden Einstieg und einen prägnanten Schluss konzentrieren sollte. Und dass ich nicht an jedem Wort kleben muss. Ich habe sicher einiges in puncto Psychologie und Menschenkenntnis gelernt und bin lockerer und selbstbewusster geworden.

Welche Themen werden präsentiert?

Das Spektrum ist riesengroß und reicht vom Angeln über Bitcoins bis zu Strategien für Konfliktlösungen. Ich bin von Haus aus neugierig, daher fasziniert mich die Vielfalt. Und es soll ja alles möglichst klar und kompakt präsentiert werden. Der durch den Abend führt, ist jeweils der Toastmaster.

Kann ich bei den Treffen auch einfach mal reinschnuppern? Und was kommt auf mich zu, wenn ich mitmachen will?

Gäste sind immer herzlich willkommen; natürlich bitten wir Neulinge, sich kurz vorzustellen und uns am Ende kurz ihren Eindruck zu schildern. Wir treffen uns alle 14 Tage, neuerdings in den Räumen der Euro-Akademie in der Karl-Grillenberger-Straße 3 a in Nürnberg. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 51 Euro pro Halbjahr. Niemand muss sich auf Jahre hinaus gebunden fühlen.

INTERVIEW: WOLFGANG HEILIG-ACHNECK