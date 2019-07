Reggae trifft Volksmusik: "LaBrassBanda" heizen Erlangen ein

Lederhosen in den Rängen, bayerische Musik auf der Bühne in Dechsendorf - vor 9 Minuten

ERLANGEN - Der Dechsendorfer Weiher war am Donnerstag restlos ausverkauft. Hitzige Temperaturen und die rhythmischen Klänge von Trompeten, Bass oder Tuba, heizten den Besuchern am Donnerstag so richtig ein. Die bayerische Blasmusikgruppe "LaBrassBanda" gab sich dort die Ehre und hatte namhafte Unterstützung.

Die Jungs von "LaBrassBanda" wissen definitiv, was sie tun. Chillige Beats und eine vielfältige Klangwelt aus Tuba, Trompeten und natürlich auch Gesang, runden am Dechsendorfer Weiher in Erlangen ein musikalisches Highlight ab. Unterstützt wurden die Chiemseer von "Granada" und "BBou" - wir haben die Bilder:

Bilderstrecke zum Thema "LaBrassBanda" in Erlangen: So klingt moderne Blasmusik Sie selbst bezeichnen ihre Musik als Bayerischen Gypsy Brass, Funk Brass oder Alpen Jazz Techno. Kurzum könnte man den Stil von LaBrassBanda, der durch Tuba, Trompeten oder Bass entsteht, eher als Mixtur aus Reggae und Volksmusik beschreiben. Am Dechsendorfer Weiher bot sich daher am Donnerstag ein Bild aus bayerischer Musik, Lederhosen im Publikum und einer heißen Stimmung, zu der auch "Granada" und "BBou" beigetragen haben.