Rehkitz von Mähdrescher schwer verletzt: Tier musste erlöst werden

Schwere Schnittverletzungen an den Läufen - Polizei ermittelt nun - vor 1 Stunde

NEUNKIRCHEN AM BRAND - Am Montagabend bemerkte ein Polizist auf einer frisch gemähten Wiese bei Neunkirchen am Brand ein Reh, das sich auffällig verhielt. Als er sich dem Tier näherte fiel ihm das Rehkitz auf, dass blutend zu Füßen des Muttertieres lag. Ein Mähdrescher hatte das Tier so schwer verletzt, dass es getötet werden musste.

Auf einer frisch gemähten Wiese am Ortsrand von Neunkirchen am Brand war einem Polizisten am Montagabend ein Reh aufgefallen, das sich komisch verhielt. Der Mann näherte sich dem Tier und bemerkte ein schwer verletztes Kitz, das am Boden lag. Offenbar war das Jungtier von dem Mähdrescher verletzt worden, der kurz zuvor die Wiese durchfahren hatte. Das kleine Tier wies laut Polizei an den Läufen schwere Schnittverletzungen auf.

Der Polizist machte den Landwirt ausfindig, der sich anschließend darum bemühte, den zuständigen Jäger zu erreichen. Da dieser allerdings laut Polizei nicht kommen wollte, erlöste der Bauer das Rehkitz selbst von seinem Leid.

Die Polizei geht momentan davon aus, dass der Landwirt keine geeigneten Schutzmaßnahmen getroffen hatte. Aus diesem Grund wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bamberg gegen den Jagdpächter und den Mähwerkfahrer Ermittlungen wegen Vergehen nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet.

Erst am Montag war ein Rehkitz, das unter einen Mähdrescher geraten war, qualvoll an seinen Verletzungen gestorben.

