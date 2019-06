Roben, Hitze, Livemusik: Beste Stimmung beim Schlossgartenfest

Über 6000 Besucher werden im Herzen Erlangens erwartet - vor 31 Minuten

ERLANGEN - Der rote Teppich ist ausgerollt, die Tische mit edlen Stoffen bespannt: Heute steigt das 65. Erlanger Schlossgartenfest der FAU. Über 6000 Besucher werden erwartet, zudem gibt es einige Neuerungen. Immer hautnah dabei sind Sie mit unserem Live-Blog, den Studenten der Hochschule Ansbach bespielen.

+++ Das Schlossgartenfest in Erlangen startet heute in seine 65. Runde +++

+++ Über 6000 Gäste werden beim Ball am Abend im Erlanger Schlossgarten und in der Residenz erwartet +++

+++ In diesem Jahr gibt es verschiedene Neuerungen +++

Bilderstrecke zum Thema

Bei bestem Sommerwetter ist das 65. Schlossgartenfest am Samstagabend in Erlangen gestartet. Tausende Besucher strömten in feiner Abendgarderobe in den Schlossgarten. Wir haben die festlichen Bilder!