Roben, Hitze, Musik: So war das Erlanger Schlossgartenfest

Über 6000 Besucher tanzten bei hochsommerlichen Temperaturen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Das 65. Erlanger Schlossgartenfest der FAU begeisterte. Über 6000 Besucher feierten bei hochsommerlichen Temperaturen im Herzen der Universitätsstadt. Immer hautnah dabei sind Sie mit unserem Live-Blog, den Studenten der Hochschule Ansbach bestücken. Der Tag zum Nachlesen!

Das Schlossgartenfest zieht Hunderte Besucher an - aber eben auch Prominente und Spitzenpolitiker. Bis in die späten Abendstunden schwoften sie über das Parkett, nahmen Drinks, feierten. Wir haben die Bilder!

Bei bestem Sommerwetter ist das 65. Schlossgartenfest am Samstagabend in Erlangen gestartet. Tausende Besucher strömten in feiner Abendgarderobe in den Schlossgarten. Wir haben die festlichen Bilder!