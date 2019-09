Rollerfahrer erliegt nach Unfall seinen schweren Verletzungen

Er war auf einer Kreuzung in ein entgegenkommendes Auto geprallt - vor 1 Stunde

ECKENTAL - Bereits am Mittwoch ereignete sich in Eschenau ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 69-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Am Wochenende erlag der Mann nun seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an.

Ein 89-jähriger Autofahrer wollte im Eckentaler Ortsteil Eschenau, aus der Dr.-Otto-Leich-Straße kommend, an der Kreuzung Eschenauer Hauptstraße nach links in Richtung B2 abbiegen. Ein 69-Jähriger kam ihm dabei aus der Eckentaler Straße auf seinem Roller entgegen. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache stürzte der Rollerfahrer beim Überqueren der Kreuzung und kollidierte mit dem Auto. Er blieb schwer verletzt am Boden liegen.

Durch die Feuerwehr und Polizei wurde die Kreuzung weiträumig zur Unfallaufnahme abgesperrt. Ein Helikopter mit Notarzt an Bord landete in der Eschenauer Hauptstraße und brachte den Mann ins Krankenhaus. Am frühen Abend konnte die Kreuzung für den Verkehr wieder freigegeben werden, nachdem der hinzugezogene Gutachter seine Arbeit beendet hatte.

Nun erlag der schwer verletzte 69-Jährige am Wochenende seinen Verletzungen.

mch