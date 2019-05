Ruhestörer in Erlangen flippt aus und will Polizisten beißen

Drogen in Wohnung entdeckt - Mann musste gefesselt werden - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eigentlich wurde die Polizei wegen einer Ruhestörung in die Wohnung eines 32-Jährigen Erlangers gerufen: Als die Einsatzkräfte dort dann auch noch Drogen aufgefunden hatten, eskalierte die Situation: Der Mann wurde aggressiv und versuchte, einem Beamten ins Bein zu beißen.

Kurz nach Mitternacht wurden mehrere Polizisten in die Wohnung eines 32-jährigen Erlangers in der Isarstraße beordert, weil dieser zu laut in seiner Wohnung war. Als die Einsatzkräfte dann auch noch etliche Drogen auffanden, wurde der Erlanger plötzlich aggressiv und musste deshalb in Gewahrsam genommen werden, so die Polizei.

Auf dem Weg in den Streifenwagen leistete der Mann enormen Widerstand und versuchte sogar, einem Polizisten ins Bein zu beißen, was ihm jedoch misslang. Aufgrund seines Verhaltens wurde er in eine Fachklinik gebracht. Ihn erwarten außerdem mehrere Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

jm