Rutschpartie auf der A3: Lkw verliert schlammige Ladung

Reinigungsarbeiten verursachen fünf Kilometer Stau - vor 20 Minuten

ERLANGEN - Mitten in der Nacht verlor ein Lastwagen auf der A3 Richtung Würzburg seine Ladung. Der Schlamm machte die Fahrbahn für mehrere Stunden unbefahrbar.

Der Lastwagen war in der Nacht zum Freitag gegen 2.30 Uhr auf der A3 an der Anschlussstelle Erlangen-West in Richtung Würzburg unterwegs. Während der Fahrt verlor er einen großen Teil seiner Ladung, die aus Schlamm bestand. Dabei hinterließ er eine schmierige Spur von etwa einem Kilometer Länge auf der Fahrbahn. Der Streckenabschnitt wurde dadurch rutschig und unbefahrbar, weshalb mehrere Verkehrsteilnehmer die Polizei verständigten.

Weder Feuerwehr noch Autobahnmeisterei wurden der Lage Herr: Die rutschige Masse konnte nicht vollständig entfernt werden und eine Fachfirma wurde verständigt. Die Reinigungsarbeiten konnten vor dem einsetzenden Berufsverkehr allerdings nicht abgeschlossen werden, weshalb sich die Fahrzeuge teilweise bis zu fünf Kilometer stauten. Der Verursacher der Verschmutzung ist unbekannt.

