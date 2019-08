Sattelzug drohte umzukippen

ERLANGEN - In zwei Fällen wurde den Fahrern von Lastwagen auf der A 3 die Weiterfahrt untersagt — zunächst wegen einer zu langen Lenkzeit, dann wegen einer gefährlich verrutschten Ladung.

Gerade noch rechtzeitig stoppte die Polizei den Sattelzug, der bald umgekippt wäre. © Tim Händel



Um 07.30 Uhr hielt die Polizei am Dienstag einen Sattelzug an, der bei Höchstadt in Richtung Nürnberg unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die vorgeschriebene Ruhezeit mehrmals nicht eingehalten wurde.

Laut Kontrollgerät war der Fahrer zuletzt innerhalb eines Tages 23 Stunden unterwegs. Er musste eine Sicherheitsleistung von knapp 1000 Euro hinterlegen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, bis er sich eine ausreichende Ruhezeit gegönnt hatte.

Kurz nach Mitternacht fiel der Polizei auf Höhe von Gremsdorf in Richtung Würzburg ein Sattelzug auf, der mit deutlicher Schlagseite unterwegs war. Der Auflieger neigte sich merklich zur rechten Seite. Beladen war er mit einem elf Tonnen schweren Maschinenteil.

Dieses war unzureichend gesichert und verrutscht. Teile hatten sich bereits in die Ladefläche gebohrt. Es wäre nur noch eine Frage der Zeit gewesen, bis die Ladung vom Auflieger gefallen oder dieser komplett umgekippt wäre.

Die Weiterfahrt wurde auch hier untersagt. Diese wird erst erlaubt, wenn eine Fachfirma das elf Tonnen schwere Teil wieder ordentlich gesichert hat.

