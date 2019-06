Schau in Erlangen: Vom Hangrutschen zum E-Fliegen

Wanderausstellung informiert bis 14. Juni über Flugsportverein

ERLANGEN - Mit der Wanderausstellung "Vom Hangrutschen zum E-Fliegen" ist der Flugsportverein Erlangen-Nürnberg (FEN) in das Jahr seines 111-jährigen Bestehens gestartet. Bis 14. Juni ist sie im Erlanger Rathausfoyer zu sehen.

Der Erlanger Segelflugpionier Hans Königsreuther auf dem Segelflugzeug „Erlangen“ im Oktober 1929 am Hesselberg. Foto: Flugsportverein Erlangen-Nürnberg



Höhepunkt der Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr wird ein Fest auf dem Flugplatz Hetzleser Berg am 13./14. Juli sein.

Die 111 ist vielleicht eine ungewöhnliche Zahl, aber sie steht am Ende der illustren Geschichte von zwei zunächst getrennten Vereinen, die in und um Nürnberg und Erlangen aktiv waren, ehe sie vor über 50 Jahren gemeinsam auf den Flugplatz Hetzleser Berg zogen und sich dann 2015 zum FEN zusammenschlossen. Neben dieser Rückschau zeigen die insgesamt 16 Tafeln anschaulich viel über die heutige Segelfliegerei, die durch den Zusammenschluss der beiden Vereine zusätzlichen Aufwind bekommen hat. Die Ausbildungsbedingungen wurden ebenfalls besser. Auch das ist in der Ausstellung zu sehen: Wie Jugendliche sachkundig ans Segelfliegen herangeführt und zu Piloten mit Flugschein ausgebildet werden. Für seine Nachwuchsarbeit hat der FEN schon mehrfach Preise bekommen. Weil auf dem Flugplatz Hetzleser Berg und in der Werkstatt in Erlangen alle mit anpacken müssen, wird der Schein auch für Schülerinnen und Schüler mit nicht so üppigem Taschengeld erschwinglich. Schon mit 14 Jahren können Jugendliche die Ausbildung in Theorie und Praxis beginnen.

Die Ausstellung macht zudem die Faszination des Strecken- und des Alpenfliegens anschaulich und wagt schließlich einen Blick in die Zukunft. Die wird sicherlich der Elektrofliegerei gehören, auch beim Flugzeugschlepp von Segelfliegern.

Und schließlich präsentiert sich noch die Modellflug-Gruppe des FEN, die in Pinzberg und in Marloffstein aktiv und bei Jugendlichen ebenfalls sehr beliebt ist.

Die Ausstellung ist noch bis Freitag, 14. Juni, im Foyer des Erlanger Rathauses zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen. Der Eintritt ist frei.

