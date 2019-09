Scheune in Großenbuch in Flammen aufgegangen

Feuer in der Werkstatt: Aus noch unbekannten Gründen ist am Freitagnachmittag in einer Werkstattscheune im Neunkirchener Gemeindeteil Großenbuch ein Brand ausgebrochen. 70 Feuerwehrkräfte aus Neunkirchen, Großenbuch, Kleinsendelbach und Dormitz waren schnell zur Stelle und brachten die Flammen relativ zügig unter Kontrolle. Dabei gelang es ihnen, eine Propangasflasche und einen Benzinkanister unversehrt aus der Scheune zu bergen. Die Flammen hatten auch auf eine benachbarte Garage übergegriffen, wurden aber auch hier rasch gelöscht. Rettungskräfte des ASB Gräfenberg waren ebenso vor Ort wie die Polizei Forchheim. Verletzt wurde jedoch niemand. Die Schadenshöhe beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 80 000 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.