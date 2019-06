Ein weißer Sprinter ist am Samstagnachmittag mitten auf der Autobahnausfahrt Erlangen-Frauenaurach in Flammen aufgegangen. Der Fahrer konnte sich gerade noch rechtzeitig ins Freie retten. Der Wagen brannte anschließend komplett aus.

Als ein Busfahrer mit seinem Fahrzeug von Nürnberg nach Tennenlohe unterwegs gewesen ist, bemerkte er, dass mit dem Motor etwas nicht stimmte. Nur kurz darauf stand der Linienbus in Flammen. Zuvor hielt der Fahrer jedoch in der Haltestelle Skulpturenpark in Tennenlohe an und bändigte die offenen Flammen mit dem Feuerlöscher. Fahrgäste waren nicht an Bord, das Fahrzeug wurde abgeschleppt.