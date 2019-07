Schlag gegen Erlanger Drogenring: Sechs Männer in Haft

Beschuldigte handelten mit großen Mengen Marihuana

ERLANGEN - Der Erlanger Kriminalpolizei ist ein großer Schlag gegen eine Drogendealerbande gelungen. Sechs Männer hatten im Raum Erlangen mit mehreren Kilo Marihuana gehandelt. Nun wurden alle Beschuldigten festgenommen.

Sie hatten im Raum Erlangen große Mengen Marihuana in Umlauf gebracht: Nach intensiven Ermittlungen kamen Ermittler des Rauschgiftkommissariats der Kripo Erlangen auf die Spur sechs mutmaßlicher Rauschgifthändler.

Am 10. Mai geriet bereits ein 28-Jähriger am Bahnhof in Erlangen ins Visier der Ermittler, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er hatte etwa fünf Kilo Marihuana im Gepäck und wurde festgenommen. Etwa einen Monat später, am 7. Juni, gingen den Beamten zwei weitere mutmaßliche Rauschgift-Dealer ins Netz. Bei den beiden Männern im Alter von 26 und 21 Jahren entdeckten die Ermittler über drei Kilo Marihuana.

Nach intensiven Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth erließ das Amtsgericht Nürnberg schließlich drei weitere Haftbefehle gegen einen 23-Jährigen, einen 30-Jährigen und einen 24-Jährigen. Sie stehen ebenso im dringenden Verdacht, Teil der mutmaßlichen Bande zu sein. Die drei Tatverdächtigen wurden am 25. Juni festgenommen. Alle sechs Männer befinden sich derzeit in Untersuchungshaft und müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

