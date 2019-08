Schlange sorgt für große Aufregung in Bubenreuth

Die ILS Nürnberg alarmierte am Sonntag die Feuerwehr vor Ort - vor 36 Minuten

BUBENREUTH - Viel Aufregung um ein dann doch nicht so gefährliches Reptil: Ein Hausbesitze in Bubenreuth gab an, eine 1,20 Meter lange Schlange im Keller zu haben. Das Tier, das die Feuerwehr dort fand, war allerdings etwas kleiner.

Diese Schlange sorgte für Aufregung in Bubenreuth. © Foto: Jochen Schuster



Aufregung um eine Schlange: Die ILS Nürnberg alarmierte die Feuerwehr Bubenreuth am Sonntag um 12:07 Uhr an den Sandberg in Bubenreuth. Der Hausbesitzer berichtete, dass sich im Keller des Hauses eine etwa 1,20 Meter lange Schlange befinde.

Nach der Erkundung durch den Einsatzleiter wurde das Tier mit einem Kleintierfanggerät in eine Kiste gebracht. Nach Rücksprache wurde die Schlange zur Abklärung ins Tierheim Erlangen gebracht. Dort hat man festgestellt, dass es sich um eine harmlose Ringelnatter handelt. Das Tier wurde inzwischen wieder ausgewildert.