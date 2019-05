Schlangen und andere Späße: Zirkus Renz in Erlangen

Artistik und sanfte Dressuren: Auch die Boa Constrictor namens Paula ist dabei - vor 6 Minuten

ERLANGEN - Sogar Schlangen sind dabei: Der Zirkus Renz gastiert von Mittwoch, 22. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, in Kosbach in der Alten Mönaustraße. Dort kann man sich eine Boa Constrictor ansehen, Kinder können zudem auf Kamelen reiten.

Vorstellungen sind täglich ab 16 Uhr (außer 2. Juni nur 14 Uhr). Es wird eine Mischung aus atemberaubender Artistik, sanften Tierdressuren, unter anderem mit einer Boa Constrictor namens Paula und Lucky Luke, dem klügsten Pferd der Welt, angeboten. Die Kinder erwartet das lustige Kamelreiten. Kartenreservierungen unter Telefon 015901059025.

Auch in Nürnberg gastiert aktuell ein Zirkus: der "Zirkus des Horrors" im Knoblauchsland.

