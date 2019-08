Schlossstrand: Noch mal feiern, dann "entsanden"

Am Wochenende geht der "SchlossStrand" in die Final-Runde, dann kommen Lkw und transportieren den Sand ab. - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Sonne, Cocktails, gute Laune: Fünfeinhalb Wochen lockte der "SchlossStrand" zum Entspannen und Genießen auf den Schlossplatz. Dazu besteht auch noch an diesem Wochenende (heute von 11 bis 23 Uhr, am Sonntag von 11 bis 22 Uhr) Gelegenheit. Dann ist Schluss, zumindest für dieses Jahr.

Jetzt schnell noch bei kühlen Getränken und diversen Speisen in den Liegestühlen relaxen, denn ab Montag ist Schluss: Der „SchlossStrand" auf dem Schlossplatz wird Anfang nächster Woche nach fünfeinhalb Wochen geräumt.



Jetzt schnell noch bei kühlen Getränken und diversen Speisen in den Liegestühlen relaxen, denn ab Montag ist Schluss: Der „SchlossStrand“ auf dem Schlossplatz wird Anfang nächster Woche nach fünfeinhalb Wochen geräumt. Foto: Günter Distler



Und dann? Was passiert eigentlich mit dem Sand vom "SchlossStrand"? "Ganz einfach", sagt Jan Dinger, mit seiner Event-Agentur neben dem City-Management Mitveranstalter der Sommersause, "er wird der Wiederverwertung im Bauwesen zugeführt, denn nach fünf Wochen intensiver ,Benutzung’ ist er nicht mehr viel wert." Konkret heißt dies: Die Erlanger Firma Sand-Körner holt am Montag mit ihren Lkw die 160 Tonnen Spezial-Sand, der bei einem Pleinfelder Unternehmen gekauft wurde, ab. Dieser wird dann auf dem Betriebsgelände gesiebt und von Verunreinigungen gesäubert, bevor eine neue Nutzung für ihn gefunden wird.

Aber könnte der benutzte Sand nicht kostengünstig oder gar kostenlos öffentlichen Einrichtungen, wie Sportvereinen oder Kindergärten, zur Verfügung gestellt werden? Die Verantwortlichen des "Stadtstrands" auf der Insel Schütt in Nürnberg haben es heuer zum wiederholten Male so gehalten. "Es stimmt", erklärt Jan Dinger, "wir haben auch immer mehrere Anfragen bezüglich des Sands. Von mir aus wäre das okay, aber wir haben ein Zeitproblem: Wir müssen innerhalb eines Tages den Schlossplatz komplett räumen."

Das bedeutet konkret: Es muss geklotzt werden. Mehrere schwere Lkw müssen mehrere Ladungen Sand von jeweils 20 Tonnen Gewicht in relativ kurzer Zeit abtransportieren. "Wer kann auf einen Schlag etwas mit 20 Tonnen Sand anfangen, der noch dazu mit Zigarettenkippen, Holz- und teilweise Glassplittern verunreinigt ist?", fragt Dinger.

Interessierte Einrichtungen und Vereine müssten die Menge erst mal zwischenlagern und von Hand sieben. "Die benötigte Logistik ist also viel zu aufwändig und die Menge viel zu groß", ist Jan Dinger überzeugt.

Aber unmöglich sei natürlich nichts: "Anfragen, die uns erreichen, leite ich an Sand-Körner weiter, vielleicht kann dort weitergeholfen werden."

