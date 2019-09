Schock nach der Party: Unbekannter beklaut DJ in Erlangen

Nach dem Auftritt in einer Diskothek an der Fuchsenwiese war das Equipment weg - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Nacht war lang. Dafür, dass so viele in der Diskothek an der Fuchsenwiese mitfeierten, hatte auch der DJ gesorgt. Nach seinem Auftritt aber verlor er für eine Sekunde seinen Rucksack aus den Augen. Und schon war das Equipment weg.

Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr verwahrte ein DJ nach seinem Auftritt in einer Diskothek an der Fuchsenwiese sein Equipment in einem Rucksack. Während der Abreise war der Rucksack im Außenbereich kurzzeitig unbeaufsichtigt.

Das nutzte ein Unbekannter und stahl die Tasche mit Ausrüstung im Wert von rund 2000 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Zeugenhinweise werden von den Ermittlern unter der Rufnummer 09131/760-114 entgegengenommen.

