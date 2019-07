Schon 2019: Höhere Eintrittspreise beim Poetenfest

Seit 2010 ist hier nichts mehr passiert, nun ist eine "Anpassung" geplant - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ende August ist es soweit. Dann steht das Fest der Poeten wieder an. Für dieses besondere literarische Vergnügen müssen die Besucher dann wohl etwas tiefer in die Tasche greifen. Denn die Eintrittspreise sollen "angepasst" werden.

Genau das ist seit 2010 nicht mehr passiert. Aber die Kostensteigerungen im Veranstaltungsbereich erfordern nun eine "moderate Erhöhung". Dabei wählt das Kulturamt eine Preispolitik, bei der im Markgrafentheater die besseren Plätze "stärker erhöht" werden als eben die günstigeren Kategorien. Das heißt, dass für jene "Autorenporträts" die Plätze in der 1. Kategorie dann 13 statt wie bisher 10 Euro kosten werden – mit 30 Prozent mehr hier die deutlichste Erhöhung. In der 2. Kategorie ist man mit 11 statt wie bisher 9 Euro dabei.

Bilanz des 38. Poetenfests in Erlangen fällt positiv aus

Noch etwas höher fällt die Steigerung für die Podiumsdiskussionen aus. Denn der bisherige Preis wurde "nicht mehr der Bedeutung der Veranstaltung gerecht", wie es im jüngsten Haupt-, Finanz- und Freizeitausschuss hieß. Aber da diese Diskussionsveranstaltungen bis 2002 ohnehin kostenfrei zu genießen waren, war das Kulturamt hier "lange sehr zurückhaltend" bei der Preisgestaltung.

Bilderstrecke zum Thema

Comic-Reportagen und Autorenporträts beim Poetenfest 2018 in Erlangen: Bei den bisher angenehmen Temperaturen zog es am Wochenende wieder viele Besucher in die Orangerie, wo sie die Lesungen und Gespräche mit den Autorinnen und Autoren über Lautsprecherboxen unter freiem Himmel verfolgen konnten.