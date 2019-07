Schülertriathlon in Erlangen: Der nächste Rekord steht an

Mehr als 1000 Mädchen und Jungs wollen beim 31. Erlanger Schülertriathlon dabei sein - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Das wird wieder ein Gewusel. Im Freibad West wird es vor Jungs und Mädchen nur so wimmeln. Auch im 31. Jahr boomt der Erlanger Schülertriathlon. Mehr als 1000 Kinder haben sich angemeldet. Sie werden am Freitag, 19. Juli, schwimmen, radeln und laufen wie die Großen.

Ab ins Wasser: Beim Schülertriathlon dürfen auch die Allerkleinsten schwimmen, radeln und laufen unter Wettkampfbedingungen. © Harald Sippel



Ab ins Wasser: Beim Schülertriathlon dürfen auch die Allerkleinsten schwimmen, radeln und laufen unter Wettkampfbedingungen. Foto: Harald Sippel



Der erste Start der Wettkampfklasse A der Grundschulen erfolgt um 9 Uhr im Freibad West. Über die Liegewiese sprinten die Kinder dann zu ihren Fahrrädern in der Wechselzone. Die Radstrecke führt zum Kanal. Wie im Vorjahr schließt an das Event für Schüler am Wochenende der Triathlon für Erwachsene an. Die Kinder können sich also erneut im Zieleinlauf auf dem Sportgelände des Turnvereins fühlen wie die Profis.

Der Zeitplan: Ein ganzes Wochenende zum Erlanger Triathlon

Dabei sind Teilnehmer aus den Erlanger Grund- und Mittelschulen, den Realschulen, der Erlanger Wirtschaftsschule und der Gymnasien. Dank der Elsner-Stiftung erhalten alle Finisher beim Zieleinlauf eine Medaille. Für die Schnellsten der Jahrgänge 2003 bis 2007 gibt es einen Pokal.

Bilderstrecke zum Thema Rad, Wasser, Tartanbahn: 1000 Kinder beim Erlanger Schülertriathlon 2018 Das Triathlon-Wochenende in Erlangen hat begonnen: 986 Kinder sind am Freitag beim 30. Erlanger Schülertriathlon dabei gewesen. So viele wie noch nie zuvor. Sie schwammen im Freibad West um die Wette, radelten und liefen am Main-Donau-Kanal so schnell sie konnten. Im Triathlon-Stadion des TV 48 Erlangen sprinteten die Mädchen und Jungs durch das Ziel der Großen. Dort also, wo am Sonntag beim 29. M-net Erlanger Triathlon die Sieger der Kurz- und Mitteldistanz jubeln werden.



Das Organisationsteam bittet Anwohner und Passanten, die Streckenhelfer bei ihrer Arbeit zu unterstützen und ihren Anweisungen zu folgen. Diese dienen der Sicherheit der teilnehmenden Schüler und der geparkten Fahrzeuge. Manche Wege sind aus Sicherheitsgründen gesperrt, es gibt Verzögerungen an Kreuzungen, und viele Kinder und Helfer sind unterwegs.

Das Freibad West wird für den Wettkampf geschlossen

Während der kompletten Veranstaltung ist das Freibad West für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Ebenso kann es in dem Veranstaltungszeitraum zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen an der Schallershofer Straße kommen.

Am Sonntag, 21. Juli, findet dann der 30. Erlanger Triathlon statt. 800 Athleten wagen sich dann von 9 Uhr an auf die Kurz- oder Mitteldistanz. Die Strecken und die Wechselzone allerdings haben sich verändert.

Bilderstrecke zum Thema Spitzenleistungen und Regenschlacht: Der 29. Erlanger Triathlon Schwimmen, Radfahren und Laufen in Franken! 800 Sportler kämpften am Sonntag beim 29. Erlanger Triathlon um Bestleistungen und den Sieg. Über Kurz- und Mitteldistanz lieferten sich die Athleten spannende Rennen und ließen sich auch vom schlechten Wetter nicht stören.