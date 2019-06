Schwere Stichverletzung nach Erlanger Feier? Polizei sucht Zeugen

Mehrere Anrufer hatten am Samstag einen blutenden Mann gemeldet - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am frühen Samstagabend informierten Zeugen die Erlanger Polizei über eine Feier, die offenbar so sehr eskaliert sein soll, dass ein Mann dabei schwer verletzt wurde. Vor Ort trafen die Beamten dann aber keinen Verletzten an. Die Ermittlungen führten die Polizisten zu einem 48-Jährige, der bereits im Krankenhaus lag. Doch der schweigt zu dem Vorfall.

Am Pfingstmontag berichtete die Polizei Mittelfranken von dem Vorfall: Demnach riefen mehrere Personen am Samstag gegen 18.15 Uhr die Polizei. Sie sprachen von einem heftigen Streit bei einer privaten Feier in einer Halle in der Nähe des Erlanger Rathausplatzes. Ein Mann soll dabei verletzt worden sein und habe nun am Oberkörper eine blutende Wund. Vor Ort standen die Polizisten dann aber vor einem Problem: Denn auf der Feier war weder etwas von einem Streit zu spüren, noch war eine verletzte Person in der Halle.

Die Ermittlungen ergaben, dass in diesem Zeitraum ein 48-Jähriger im Krankenhaus eingeliefert wurde. Die schweren Stichverletzungen, die der Mann aufwies, passten offenbar zu denen, die die Anrufer beschrieben hatten. Die Polizei befragte den Mann, doch er machte keine Angaben zu dem Vorfall und konnte auch nicht plausibel erklären, woher er die schweren Verletzung hatte. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet, das noch andauert. Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort die Spurensicherung übernommen.

Zeugen oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 09131760120 bei der Polizei zu melden.

